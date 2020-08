Claus Holm: At gå er sgu at leve

’At gå er sgu at leve – har gået hver søndag siden 9.3 - der er gået fem Marathon og en på 53 km. På søndag skal de 60 km tages. Vi starter kl. 04 og så 12 timer - Hva’ giver det - alt magi i kroppen lys i sindet alt falder på plads og du opdager hvad der virkelig gælder .. når du når ud på de mange km blir der fedt’.

Sådan skriver tv-kokken Claus Holm, 50, på Facebook.

I foråret tonede han frem på tv-skærmen som en af de ’Fem fede kokke’ i TV2-programmet af samme navn. Konceptet var, at de madkyndige herrer skulle ændre mad og motionsvaner.

Da optagelserne til programmet startede i efteråret, vejede han 133 kilo. I dag vejer han lige under 100 kilo.

– Selvom muskler vejer mere end fedt, vejer jeg stadig 18 kilo for meget i forhold til det helt ideelle, men jeg vil være glad, hvis jeg rammer 90 kilo, siger han, der sagde ja til at deltage i programmet, fordi han ønskede sig mange flere årtier sammen med hustruen, Anne.

Og nu har ægteparret få sig en ny, sund søndagstradition: Gåture på 40-50 kilometer i den fynske natur.

– Det var coronanedlukningen, der fik os i gang med de lange søndagsture, fordi vi trængte til at komme ud. Jeg var ved at blive sindssyg.

– For os er det vigtigt, at vi gør noget sammen. Det er meget motiverende at lave noget med familien. Vi startede med 15 kilometer og lagde så gradvist fem kilometer på søndag efter søndag. I dag er det Anne, der vælger ruten. Vi har vores yndlingsture, men går også nye ruter.

Hold nu kæft

– At gå er hundrede gange federe end at gå til fitness. Der er ingen, der glor, og du kan nyde naturen. Og så er der ingen, der korrekser dig og siger, at du udfører en øvelse forkert. Det skal man i øvrigt holde op med – at rette på andre. Folk skal holde kæft og lade andre bevæge sig og udføre øvelser, som de vil. Det vigtigste er, at man bevæger sig, siger Claus Holm, som fire gange om ugen også lige napper 20 kilometer på cyklen.

– I har vel også jeres hund, Carlo, med på de lange ture?

– Nej. Han gider ikke gå mere end syv kilometer.

Kald mig ikke fanatiker

Hans bevægelsesiver har fået flere til at kalde ham sportsfanatiker. Men det vil han ikke have siddende på sig.

– Jeg er sgu ikke fanatiker på nogen måde. Jeg gør det, jeg kan lide. Jeg drikker ikke spiritus til hverdag, men efter de lange søndagsture er det godt med en sildemad og en snaps. Det kan jeg nyde med god samvittighed. Præcis, som hvis Anne (der står bag Jensens Bøfhus i Svendborg, red.) en lørdag aften tager spareribs med hjem fra restauranten. De bliver nydt med et glas vin. Det gælder om ikke at fornægte, men at nyde de ting, man sætter pris på.