Comeback: Paula Larrain vender tilbage som tv-vært på DR

Efter mange år væk fra tv-skærmen vender Paula Larrain nu tilbage. Den 50-årige journalist skal nemlig være vært på DR2-programmet 'Det gode råd'. Det annoncerer DR i en pressemeddelelse.

I programmet vil en række danskere besøge studiet med personlige kriser, eksistentielle spørgsmål eller sjælesorg, og de problemstillinger bliver omdrejningspunktet for en samtale mellem Paula Larrain og et panel af åndelige vejledere, der rådgiver ud fra deres religiøse ståsted og åndelige overbevisninger.

- Vi ser på, i hvilket omfang religion kan give svar og trøst i livets svære stunder, og det er mit håb og også programmets mission, at seerne kan tage nogle konkrete anvisninger med videre ud i livet, siger Paula Larrain i pressemeddelelsen.

I det første program, som løber over skærmen på DR2 den 14. juni, består panelet af sognepræst Lars Gustav Lindhardt, præst og Søren Kirkegaard-ekspert Pia Sølvtoft, imam Waseem Hussain og spirituel lærer Steen Landsy.

Sammen skal de vejlede 21-årige Marinus, som er i gang med sit tredje sabbatår, men stadig er i tvivl om hvad han skal give sig i kast med.

Marinus har ikke fået det kald, han havde regnet med ville indfinde sig og er nu grundlæggende i tvivl om, hvilken kurs hans liv skal tage.

Men om det er eget pres eller et ydre pres fra samfundet, er noget af det, som 'Det gode råd' skal forholde sig til og hjælpe den unge mand videre med, lyder det fra DR om den første udsendelse.

Paula Larrain, som er født i Chile, har tidligere været udenrigskorrespondent på Berlingske, inden hun kom til DR, hvor hun blandt andet har været vært på TV Avisen.

Siden forlod hun DR for at blive selvstændig.

I 2018 kom hun tilbage til stationen for at være vært på P1-programmet 'De højere magter', og nu får hun altså comeback på tv-skærmen.

Godt tilpas i tv-studiet

Til Ekstra Bladet fortæller Paula Larrain, at der er planlagt 14 programmer, der allerede tidligere i år skulle have haft premiere.

På grund af coronakrisen er det dog blevet rykket et par måneder, men nu er tiden altså endelig kommet.

- Det er et trosprogram, hvor der kommer en person - mand eller kvinde - ind, som søger vejledning og andre vinkler på deres problemer. Det får de fra et panel bestående af folk med forskellige religioner, der skal give deres bud på en løsning, siger Paula Larrain.

Det er 13 år siden, hun forlod DR, men hun har på ingen måde glemt, hvordan det er at lave tv.

- Det er da lidt specielt. Det var først, da vi var i gang, at det gik op for mig, at jeg nu vender tilbage til skærmen. Men det er heldigvis ligesom at cykle, og jeg føler mig rigtig godt tilpas i et tv-studie, siger tv-værten.

'Det gode råd' har premiere den 14. juni klokken 23 på DR2 og på DRTV.