Connie Nielsen hylder manifest: Hvor skriver jeg under?

Den danske film- og teaterbranche går nu sammen for at komme sexisme og krænkende opførsel til livs. Hollywoodstjernen Connie Nielsen hylder initiativet

Den danske skuespiller Connie Nielsen er et af de helt hotte Hollywood-navne lige nu i kraft af sin rolle som Wonder Womans mor i filmene 'Wonder Woman' og 'Justice League'. Men det betyder ikke, at hun er for fin til at bekymre sig om danske forhold. Tværtimod.

Connie Nielsen har markeret sig som en stærk stemme i den verserende metoo-debat omhandlende seksuelle overgreb på mænd og kvinder i særligt filmbranchen, og da Ekstra Bladet møder skuespillerinden på Karen Blixen-museet i Rungsted og fortæller hende, at 1223 danske skuespillere og branchefolk har underskrevet et manifest for at komme problemerne til livs, lyser hun op.

- Det lyder fantastisk, det er jeg glad og stolt over. Men jeg vil også sige, at det ikke kun hører sig til skuespil- og filmproduktion. Det sker overalt. Det sker i modebranchen, det sker sikkert i slagteribranchen, det sker i mange forskellige brancher. Det er op til folk selv nu. Det er op til mænd at sige nok, og det er op til kvinder at sige, ved I hvad, vi vil ikke være med til det her, siger Connie Nielsen.

Hun har ikke selv underskrevet manifestet, da hun ganske enkelt ikke havde hørt om det, da Ekstra Bladet møder hende. Men hun hylder initiativet, som hun mener skal ske globalt.

Connie Nielsen er begejstret for kollegernes initiativ. Foto: Mogens Flindt

- Vi vil have, at der sker en kulturforandring på verdensplan. En kulturforandring, som siger, at nu er det nok. Vi forstår, hvad demokrati og frihed er, og hvilke værdier de er baseret på, og det er medmenneskelighed og lighed. Vi kan ikke længere begå overgreb på hinanden på denne her måde. Vi kan ikke sidde og vende øjnene væk, fordi de andre sidder på magten, siger Connie Nielsen.

Tror du, at sådan nogle bevægelser hjælper noget?

- Ja, det gør det. Jeg er meget interesseret i at se, hvad der sker med Bill Cosby, når han skal i retten igen til april. Jeg håber, at det er helt klart, at der ikke er nogen mænd i verden, der skal slippe afsted med at have voldtaget 60 kvinder – og det er dem, der er stået frem.

- Jeg håber, at man kulturelt har forstået, at denne her idé om, at alle er uskyldige indtil de er kendt skyldige også betyder, at det er kulturelt, vi skal lave om på tingene. Loven kan kun beskytte kvinder så langt, den kan. Og det er det, som metoo handler om. Det tror jeg ikke rigtig, at folk har forstået. Bevisførelsen er desværre meget, meget svær at løfte, når det forgår i det intime, og derfor er vi nødt til at gøre det til et kulturelt spørgsmål.

En masse danskere har jo skrevet under på det danske manifest. Kunne du også finde på at skrive under?

- Ja, selvfølgelig. Hvor skal jeg skrive, så gør jeg det nu.

#TimesUp - Manifest for den danske film- og scenekunstbranche Underskriverne af dette manifest ønsker en ny kultur med nul-tolerance overfor sexisme, seksuel chikane og seksuelle overgreb i den danske film- og scenekunstbranche. En kultur, hvor ingen behøver at frygte at blive udsat for krænkelser af ovennævnte karakter hverken under uddannelse eller på arbejdspladserne. En kultur, hvor det er accepteret at sige fra, hvor der bliver lyttet og handlet prompte, hvis krænkelser alligevel sker. En kultur, hvor det ikke er ofrene der udskammes, men krænkerne der stilles til ansvar. Vi ønsker et opgør med tavshedskulturen og de patriarkalske strukturer der ligger til grund for den. Vi opfordrer til at chefer og ledere på institutioner, skoler, teatre, produktionsselskaber og TV stationer iværksætter tiltag, der vil sikre at seksuelle krænkelser, overgreb, chikane, magtmisbrug og kønsdiskriminering ophører. Vi opfordrer til, at de ramte gives mulighed for at deltage i og påvirke udformningen af disse tiltag. Vi tror på at det er muligt at skabe et sundt og trygt miljø i branchen, hvor alle er ligeværdige uanset køn. Vi tror på at bevidstgørelse og åbenhed er første skridt i denne retning. Vi opfordrer alle, både ledere og medarbejdere, til at tage ansvar på deres arbejdsplads, således at der skabes et arbejdsmiljø, hvor krænkelser ikke finder sted og hvor det er normen at sige fra, frem for at tie, hvis man bliver vidne til magtmisbrug af enhver art. Vi forpligter os til at reagere, når vi er vidner til krænkelser eller overgreb. Vi forpligter os til at støtte op om ofrene. Det er vores branche. Vores arbejdspladser. Vores fælles ansvar. *** Manifestet er inspireret af den internationale bevægelse under hashtagget #MeToo og #TimesUp og en reaktion på de godt 500 vidnesbyrd om seksuelle krænkelser og magtmisbrug begået i Danmark på branchens uddannelser og arbejdspladser. Vidnesbyrdene blev delt i efteråret 2017 i en hemmelig facebookgruppe for kvinder i den danske film- og scenekunstbranche. Siden blev de fremført ved en offentlig oplæsning 10. december 2017 på Edison Teatret i København. #TimesUp-Manifestet er formuleret i en facebookgruppe med over 1000 kvinder i scenekunst og film og er siden blevet delt på de sociale medier og underskrevet af mænd og kvinder fra hele branchen for og bag scenen og kameraet: Teaterskræddere, filmproducere, scriptere, skuespillere, sceneinstruktører, studerende på scenekunstskolerne, teaterdirektører, filmfotografer, castere, sminkører, tonemestre, rekvisitører, stylister, dubbere, manuskriptforfattere, kostumierer, komikere, akrobater, animatorer, still fotografer, production designere, scenografer, dansere, sangere, dokumentarister, undervisere, filminstruktører, art -directors, lysdesignere, teatersekretærer, instruktørassistenter, lyddesignere, forestillingsledere, filmklippere, performancekunstnere, dramatikere, dramaturger, locations- scouts, teaterteknikere, musicalperformere og koreografer.

Sofie Gråbøl er bare en af mange kendte, danske skuespillere, der er medunderskriver på manifestet #Time'sUp. Foto: Mogens Flindt

Min datter skal ikke dele mine erfaringer

En anden markant dansk skuespiller, der har sat sin underskrift på manifestet er Sofie Gråbøl. Hun blev kontaktet og spurgt, om hun ville skrive under. Svaret var indlysende.

- Jeg kunne ikke finde nogle grunde til ikke at skrive under. Det er jo ikke, fordi der står noget, nogen kan være uenige i. Men for mig er pointen i virkeligheden at støtte denne her bevægelse, som er i gang, så det bliver åbenlyst tilladt at sige fra. Det er det, som jeg håber kommer ud af det her.

Altså slå tabuet ihjel?

- Jeg ved ikke, om det er et tabu, men det glæder mig, at det har bidt sig så godt fast. Jeg har også en ung datter, og når jeg tænker på de ting, jeg som ung kvinde har oplevet, så er der da en god del af dem, som jeg håber, at hun ikke skal opleve.

- For mig har metoo i virkeligheden været øjenåbnende på den måde, at jeg er begyndt at se på nogle af de ting, jeg har oplevet i mine især yngre dage fra en anden vinkel. Mange af de ting, jeg er blevet udsat for, vil jeg i virkeligheden sige, at jeg har udsat mig selv for, fordi jeg ikke sagde nej. Helt grundlæggende tror jeg, at alle unge mennesker, kvinder som mænd, har svært ved at sige nej og trække en grænse. Jeg håber, at det nu trænger ind, at det er okay at sige fra.

Har du eksempler på noget, du har oplevet?

- Nej, jeg synes ikke det er relevant at smide alle mulige navne på bordet. Jeg har bestemt oplevet meget, jeg ville slet ikke vide, hvor jeg skulle starte. Men jeg har ikke oplevet noget, jeg vil definere som et overgreb.