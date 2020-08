- Corona har været fint for mig

Thure Lindhardt har haft det fint med den pause, der kom under coronanedlukningen. Men nu er han i gang igen, fortæller han på den røde løber foran Tivolis Koncertsal

Thure Lindhardt er så småt ved at komme i gang med arbejdet igen ovenpå coronanedlukningen.

Det fortæller han på den røde løber uden for Tivolis koncertsal, hvor Tivoli har arrangeret en fødselsdagskoncert i anledning af havens 177- års fødselsdag.

- Jeg laver alle mulige ting. Jeg er ved at udvikle nogle projekter og researcher på noget, jeg skal lave senere på året.

- Så der er kommet gang i den igen.

Se også: Kendispar tvunget til at flytte fra lejligheden

- Har det været lidt sløvt?

- Ja ja, der har været helt lukket ned. Men det har været fint for mig. Ikke for Danmark, men personligt har det været okay. Jeg har været heldig.

- Jeg skal passe på, hvad jeg siger, for det har ikke været godt for vores samfund, og der er en masse mennesker, der lider under det, men helt privat har det været meget rart. Hvis det var blevet ved, havde det ikke været rart, siger han.

Tiden har Thure Lindhardt blandt andet været glad for at kunnet bruge i hjemmet med sit barn, men der går ikke længe, før vi igen kan se ham på skærmen i de danske - og tyske - hjem.

Se også: Far igen: Har selv valgt kønnet

- Det næste, jeg kommer i, det er en stor tv-serie på ZDF og DR, som hedder 'Tod Von Freunden' ('Venners død', red.). Lene Maria Christensen og jeg spiller ægtepar, og Jakob Cedergren spiller min bror.

- Den er ved at være færdig nu, så den kommer nok forhåbentlig til efteråret. Det bliver godt, siger Thure Lindhardt.