Coronaopråb fra uventet kant: - Jeg er så forarget

Den tidligere reality-stjerne 'Knaldperlen' er direkte fortørnet over, at mange tager så let på truslen om corona

Han har selv levet det vilde liv. Taget den til kanten og haft hang til fester.

Men det var dengang. Dengang da Walid Bechara blev kendt som 'Knaldperlen' i programmerne om 'Kongerne' på Kanal 5.

Nu er både han og Danmark i en noget anden situation. Han er blev far, og vores land er lukket på grund af corona.

'Knaldperlen' er blevet far

Det er dog ifølge Walid Bechara langt fra alle, der har forstået ordet 'lukket', nærmest raser han.

- Folk tror, at de er sendt hjem på ferie og skal ud i solen og drikke øl og se på dyr i Zoologisk Have. Jeg er så forarget over det. Tag jer nu sammen, siger 'Knaldperlen' til Ekstra Bladet.

Han er far til sønnen Marcus, som han har med reality-kollegaen Kia 'Sugar' Sødergreen, og coronaen får konsekvenser for dem.

Walid Bechara bor i Nordjylland med Marcus, mens hun bor i København og har flere gange været indlagt på grund af depressioner.

- Vi kan ikke besøge Kia, som vi plejer i København, og hun kan ikke komme herop til os. Så Marcus kan ikke se sin mor, så længe der er corona, siger han.

Walid Bechara er ikke specielt bekymret for, at Marcus skal blive smittet med den frygtede virus. Det er mere de svage i samfundet, han tænker på.

- Tænk, hvis man var skyld i, at et andet menneske blev smittet og døde. Det er jo en slags mord. Jeg fatter ikke, at folk ikke kan se det og bliver hjemme, som myndighederne siger, tordner han og fortsætter.

- Det er nu, vi har chancen for at gøre noget. Ellers ender vi som Italien, og det tror jeg ikke, at vi har lyst til, siger han.

'Knaldperlen' har taget fri fra arbejde de kommende 14 dage for at passe sin søn, hvilket naturligvis ikke er gratis.

- Men det kommer ikke an på penge i den her situation, siger Walid Bechara.