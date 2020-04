Coronaramte: Må leve for lånte penge

Endnu er der lidt på kistebunden, men både skuespiller Bodil Jørgensen og filmfotograf Morten Søborg er freelancere, så hvis de udskudte engagementer også aflyses i efteråret, er der kun de lånte penge tilbage til mad og husleje.

Det er forslidt at sige, at film- og teaterbranchen bløder, men virkeligheden er, at kulturens verden består af freelancere, og at alle selv i de yderste led kan se deres job og dermed indtægter fosse ud af vinduet.

– Bodils engagementer er enten lukket ned eller udskudt. Hun skulle have lavet en del i forbindelse med Genforeningen, men det er foreløbig udskudt til september/oktober, musicalen ’Den skaldede frisør’ er aflyst, og den film, vi begge skulle arbejde på – ’De forbandede år 2’ er foreløbig udskudt én gang, jeg har virkelig svært ved at se, hvordan vi skal optage en film, når der skal være to meter mellem folk, siger Morten Søborg stille.

Som filmfotograf har Morten ingen indtægter i øjeblikket, mens Bodil har lidt – endnu.

– Hun er på månedsløn med The One And Only Company til maj. Med mindre firmaet går konkurs. Blandt andet skulle de have spillet ’Den skaldede frisør’ i Aarhus Musikhus i en måned. Det er manglende billetindtægter fra 2500 publikummer otte forestillinger om ugen. Og det er godt nok mange penge, understreger Morten.

Den første reklame

Hertil kommer, at Bodil for første gang i sit liv har lavet en reklame for Nørregade Bolsjer, og den var hun netop færdig med, da verden gik af lave.

– Det var virkelig et heldigt tidspunkt, hun valgte at fravige sin principper på, griner Morten.

Parret indrømmer, at de virkelig får problemer, hvis coronakrisen fastlåser dem året ud.

– Vi har ingen buffer og masser af faste udgifter, så hvis lønnen også udebliver i efteråret, er vi rigtigt på spanden. Vi har en udvidet kassekredit, og den vil så være vores eneste vej ud. Vi vil ikke kunne leve fedt, men vi kan overleve med pengene fra kassekreditten, forklarer Morten.

Rigmor skal i skole

Jørgensen-Søborg-parret har to hjemmeboende børn.

– Østen – den ældste af de hjemmeboende på 18 år – har ingen problemer med at få tiden til at gå – hverken alene eller sammen med os. Han bruger som altid megen tid online med vennerne og spil. Men Rigmor er 11, og hun savner virkelig samværet med sine veninder. Så på trods af at Bodil og jeg er lidt nervøse, er det måske meget godt, at hun skal i skole her efter påske. Rigmor går i 5. klasse, og da vi helt fra begyndelsen har taget corona-henvisningerne meget alvorligt, så hun er godt klædt på mht. hygiejne, afstand og alt det andet, forklarer Morten.

Selv om der måske kan gå hen og blive smalhals, er det intet, der tyder på, at Bodil og Morten tvinges til at gå fra hus og hjem med mindre krisen varer i flere år, men som Morten siger: ’Så er vi nok ikke de eneste, og så må der samfundsmæssigt nok andre boller på suppen’.

– Mange af vores kolleger sidder meget værre i det end vi, og når de går i banken for at udvide kassekreditten eller få et lån, vil de næppe blive modtaget med åbne arme. Det gør folk uden indtægter sjældent, fastslår han.