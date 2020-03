Coster-Waldau afviser hård kritik

Nikolaj Coster-Waldau mener ikke, at det er for tidligt, at filmen om terrorangrebet på Krudttønden kommer

Torsdag er der premiere på Ole Christian Madsens film om terrorangrebet på 'Krudttønden'.

På rollelisten er blandt andre Nikolaj Coster-Waldau, og den danske skuespiller er glad for at være en del af filmen. Det fortalte han, da Ekstra Bladet møder ham på den røde løber til gallapremieren på filmen.

- Jeg er meget spændt på at se filmen med et publikum. Jeg har set den selv, hvor jeg blev meget berørt af den. Så det glæder jeg mig til, sagde han, inden han skulle ind i salen.

Filmen har forud for premieren fået kritik - blandt andet mener nogle folk, at fem år er for kort tid efter til at lave en film om episoden, der kostede tre mennesker - to ofre og terroristen - livet.

Det mener Nikolaj Coster-Waldau dog ikke, selvom han accepterer, at andre kan have det på den måde.

- Det kan man jo altid diskutere, og det er jo op til folk selv. Jeg synes, at Ole Christian har lavet en utrolig sober og bevægende film, som jeg synes har sin plads. Det er vores nutidshistorie. Ole Christian lavede jo også 'Flammen og Citronen', som foregik under anden verdenskrig, og det er jo en anden måde at se det på, for de fleste har ikke en direkte erindring om den tid.

- Det her er noget, som vi alle har en form for erindring om, og jeg tror bare, at det kan være vigtigt at tage fat i de ting. Da jeg læste manuskriptet, kunne jeg mærke, at jeg blev utroligt påvirket, fordi det var som om, at jeg - uden at vide det - havde fortrængt lidt, at det her var sket i Danmark, sagde han.

Skuespilleren kan tydeligt selv huske, hvordan han reagerede, da han fik nyheden om angrebet for fem år siden.

- Det var den her følelse af magtesløshed, og at det sgu da ikke kunne være rigtigt og umuligt kunne ske her. Det passede ikke med vores - i hvert fald mit - billede af Danmark. Men det skete, og det er jo vigtigt, at man taler om det og husker det. Der var to mennesker, der blev slået ihjel den aften, og der var tre mennesker, der døde. Og det må ikke glemmes, slog han fast.

