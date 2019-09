Coster-Waldau : Jeg er chokeret og vred

Skuespilleren tager på mission i Amazonas-regnskoven i en ny minidokumentar for at undersøge årsagen til skovbrandene i Amazonas

Nikolaj Coster-Waldaus hjerte bløder for naturen, og han har flere gange rejst til blandt andet Grønland for at sætte fokus på konsekvenserne af klimaforandringerne.

Nu har den danske Game of Thrones-stjerne kastet sig over en ny mission.

Han er netop vendt hjem fra Peru, hvor han har været dybt inde i Amazonas-regnskoven sammen med et hold fra for at undersøge årsagen til de omfattende skovbrande, som regnskoven har været plaget af i år.

Blev chokeret

Rejsen er blevet til en minidokumentar, som er produceret i samarbejde med FN's udviklingsprogram, UNDP, som også havde folk med på turen - og som Nikolaj Coster-Waldau er ambassadør for.

- Da jeg så billederne af Amazonas-regnskoven i brand, blev jeg ligesom alle andre chokeret og følte mig magtesløs og vred. Det gav ikke mening for mig. Derfor havde jeg lyst til at tage til Peru for at finde ud af, hvad årsagen til brandene er, udtaler Nikolaj Coster-Waldau i en pressemeddelelse fra UNDP.

På sin rejse har den danske skuespiller blandt andet besøgt lokale peruanere, som lever i regnskoven, og forsøgt at forstå deres livssituation før og efter brandene.

Nikolaj Coster-Waldau er langt fra den eneste kendis, der har været oprevet over skovbrandene i Amazonas-regnskoven, som kaldes jordens lunger.

Hollywoodstjernen Leonardo DiCaprio og fodboldspilleren Cristiano Ronaldo har blandt mange andre også forsøgt at gøre opmærksom på tragedien.

