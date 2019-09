Coster-Waldau til journalist: Du ved lige så godt som mig at det er åndssvagt

I et nyt interview gør Nikolaj Coster-Waldau det meget klart, at han ikke bryder sig om betegnelsen 'superstjerne'

Den danske skuespiller Nikolaj Coster-Waldau, der blev verdenskendt i kraft af sin rolle som ridderen Jaime Lannister i HBO's megasucces 'Game of Thrones', er stadig ikke meget for at blive kaldt superstjerne.

Nikolaj Coster-Waldau som Jaime Lannister i 'Game of Thrones'. Foto: Ritzau Scanpix / HBO

Trods successen - både kunstnerisk og kommercielt - betragter han stadig sig selv som en 'provinsdreng med begge ben på jorden'. Det fortæller han i et stort interview i filmmagasinet Ekko.

- Jeg må sige, at jeg altså lige skal bide mig selv i læben, når du bruger udtryk som 'stjerne' og 'superstjerne'. Du ved lige så godt som mig, at det er åndssvagt. Jeg ved da godt, at man sætter folk op på en piedestal, men sådan har jeg det ikke, siger Coster-Waldau og tilføjer:

- Den berømmelse, jeg har opnået gennem 'Game of Thrones', har meget lidt med mig at gøre, men meget med serien at gøre.

På et spørgsmål om, hvorvidt serien har ændret hans liv lyder det underspillede svar:

- Jeg vil sige, at det karrieremæssigt klart ikke har skadet mig.

Udover sin karriere og medfølgende ufrivillige stjernestatus fortæller Coster-Waldau i interviewet åbent og ærligt om sin opvækst med en alkoholisk far i et hjem, som han var alt andet en stolt over.

- Da jeg var barn skammede jeg mig virkelig over vores hjem. Vi havde aldrig penge, og vi havde hunde, der sked på gulvet. Den skam lå i mig i mange år, siger Nikolaj Coster-Waldau.