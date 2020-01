Cougar-Tinas ekstreme fortid: Derfor er jeg førtidspensionist

Der er ingen tvivl om, at den ærlige og bramfrie Tina Broby Hansen, 47, fra Frederiksberg har heldet med sig, når det kommer til at få fingre i de unge fyre.

I DR3-programmet 'Cougar jagt - Ung mand søger moden kvinde' fortæller Tina åbent, at hun tænder på unge fyre i alderen 18-30 år, og at interessen fra fyrene bestemt er gengældt.

Tina har haft mange vilde oplevelser med unge mænd, som oftest kalder hende mor under sex. Foto: Linda Johanen

Mens nogle ikke kan finde tid til dating-livet i en travl hverdag, forholder det sig anderledes for Tina, der, i sin unge alder, er førtidspensionist.

- Jeg har aldrig været gift, men jeg har haft flere kærester, der ikke var særlig gode for mig. Min datters far var ustabil, så vi brød, da vores datter kun var to måneder gammel. Derefter fandt jeg en mand, der var fem år ældre end mig, som havde mange penge og eget firma. Han udsatte mig for psykisk vold, forklarer Tina og fortsætter:

- Til sidst fyldte han alt i mit hoved, og jeg fik en voldsom depression, så jeg røg et år på psykiatrisk afdeling og fik 28 elektrochok. Jeg sad bare og kiggede ind i en væg, og man kunne slet ikke nå ind til mig. Det er derfor, at jeg er førtidspensionist i dag. Jeg har også vildt dårlig hukommelse efter den tur.

- Heldigvis gik jeg ikke tilbage til ham efter den omgang. Det var jeg for syg til, og jeg brugte mange år på at bygge mig selv op. Min datter røg også på børnehjem, fordi hun ikke kunne bo hos mig i den periode. Det er noget af det sværeste, der er sket for mig, for jeg kunne ikke engang overskue at besøge hende, så slemt havde jeg det, uddyber Tina, der dog til sidst fik kæmpet sig tilbage på sporet.

Tina leder ikke efter en kæreste, men skal hun have en, skal han være på hendes egen alder, da unge fyre skal have lov at være unge. Foto: Linda Johansen

- Min datter og jeg fik en lejlighed i København NV efterfølgende. Det er noget af den lykkeligste tid, jeg har haft i mit liv. Jeg kom dog på førtidspension, fordi jeg ikke kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det var tilbage i 2002. Jeg får stadigvæk antidepressiv og går til samtaler, fordi jeg har tendens til depression efter den voldsomme omgang, forklarer hun.

Tina arbejdede som arkitektsekretær, inden hun blev førtidspensionist. Sidenhen har hun holdt sig beskæftiget ved at lave forskellige former for frivilligt arbejde. Derudover forklarer hun, hun får dagene til at gå med at være praktisk derhjemme ligesom alle andre. Hun gør det bare langsommere.



Ingen kontakt med datteren

Der er ingen tvivl om, at Tinas fortid har været ekstrem, ikke mindst for både hende og datteren. Det har dog også gjort, at mor og datter har haft svært ved at enes.

- Min datter, Mia, er i dag 24 år. Jeg ved dog ikke, hvad hun siger til, at jeg er med i programmet, for jeg har ikke talt med hende i fire år. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor hun er sur eller ikke ønsker kontakt, men jeg tror, at jeg er for meget. Jeg er nok ikke mor-agtig nok, fortæller Tina og uddyber:

- Jeg kan huske, at hun sagde til mig på et tidspunkt, at hun syntes, jeg var ulækker, fordi jeg havde været sammen med en ung fyr i vores lejlighed. Der var hun 16-17 år og havde en fyr overnattende, og så synes jeg, at det måtte gå begge veje i forhold til at have sengekammerater.

- Jeg synes gerne, at børn må vide, at man har sex, men selvfølgelig skal man ikke gøre det foran dem og skåne dem for lyde. Men af en eller anden grund har min datter trukket sig fra mig, og det er også o.k. Det gjorde jeg også fra min egen mor i en periode, så forhåbentlig ændrer det sig på et tidspunkt, tilføjer hun.

Storebrors mening er vigtig

Tina er generelt meget åben omkring sit seksuelle liv med yngre fyre, men da hun blev tilbudt at medvirke i DR3-programmet, gjorde hun sig alligevel lidt ekstra overvejelser omkring, hvad hendes omgangskreds ville sige.

- Jeg har en forholdsvis lille omgangskreds med få, men gode venner, og den eneste, som jeg lige skulle have en godkendelse fra, inden jeg sagde ja til at medvirke i programmet, var min storebror. Det var vigtigt for mig, at han kunne godtage det, forklarer Tina.

- Han sagde, at han ikke ville se programmet, men han havde det fint med, at jeg var med. Jeg ville gerne have min ryg fri, og hans mening er vigtig for mig, tilføjer hun.

Tina bor alene med sine to fugle i sin lejlighed på Frederiksberg, hun håber dog, at hun og datteren en dag kan finde melodien igen. Foto: Linda Johansen.

Du kan opleve Tina i programmet 'Cougar jagt - Ung mand søger moden kvinde', som kan ses på drtv.dk