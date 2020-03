Dagbog fra coronaland: - Det her er som en dårlig film

Som de fleste andre danskere, er Bubber også påvirket af coronakrisen. Kalenderen er pludselig næsten helt tom, og tankerne går på fremtiden og på Bubbers mor, der lige har fået kemo.

Her kan du læse Bubbers dagbog fra fredag 27. marts

Morgen

Ligesom stort set alle andre morgener i de sidste 30 år startede jeg med at tage ned for at morgenbade.

Der er bare noget helt særligt ved at kigge ud over vandet tidligt om morgenen. Her kan det være krig, det kan være år 1940, det kan være sommer, det kan være vinter, det kan være højtid, der kan være lavkonjunktur. Man kan slet ikke se, hvilken tid det er, og man er ligesom bare helt neutral – ligegyldigt om det er en god eller en dårlig dag.

Så kan der være corona og alt det, men i de ti minutter står tiden bare stille. Hvis man går derned, så flyver man hjem.

Stort set hver eneste dag begynder for Bubber med en tur i havet. Foto: Privat

Mens jeg kørte hjem efter mit morgenbad, talte jeg lidt i telefon.

Jeg er lige nu i gang med at lave en podcast om min kommende situation, hvor jeg skal være far igen som 55-årig. Den kommer til at hedde ’Gammelfar’, og her snakker jeg med forskellige mennesker, for eksempel en psykolog og andre, der har prøvet at blive fædre i en sen alder.

I den forbindelse skulle vi lave et billede. Altså sådan en slags forside til podcasten til nettet.

Vi endte med at køre ned i Babysam, hvor jeg fik kastet en masse bleer i hovedet og ligesom skal agere i et stort blehav.

Til sin podcast 'Gammelfar' skulle Bubber fredag have lavet et billede. Det endte med at involvere en hel masse bleer. Foto: Privat

Det er lidt svært at lade alting gå i stå på grund af coronavirus, men vi valgte at rykke studiet uden for, hvor vi kunne holde god afstand til hinanden.

Hvis ikke det var for coronavirus, ville jeg have haft en helt anden, helt fyldt kalender på denne fredag. Så havde vi lavet cirkusforestilling om aftenen, men dagene er jo for os alle sammen blevet helt anderledes. Vi har ingen kontrol over noget som helst, og hele den her situation er så ny og ukendt. Men så har vi da kontrol over al den tid, vi pludselig har til rådighed, og så bliver der tid til at finpudse sådan noget som billedet af mig med bleerne.

Middag

Da jeg kørte hjem, ville jeg lige have en sandwich. Så jeg stoppede ved en Cirkle K for at købe en sandwich. Her mødte jeg en hjemløs mand, der viste sig at hedde Per. Han sad bare der, og jeg kom til at tænke, 'hvor fa’n er hans aviser?'

Jeg havde da egentlig ikke set hjemløse sælge Hus Forbi længe, og han havde sådan et skilt med Hus Forbi på, men ingen aviser.

På vej hjem havde Bubber lyst til en sandwich fra Cirkle K. Her mødte han en hjemløs mand, der satte en masse tanker i gang. Foto: Privat

Jeg spurgte ham om det, og han fortalte mig, at bladene var stoppet med at udkomme, fordi de ikke kunne sælge dem på grund af coronavirus og den afstand, man skal holde.

Men hvad så med din indkomst? Spurgte jeg ham.

Den er også indstillet, fortalte han.

Hold da kæft. Så nu er hjemløse Per nødt til at stå der med lappen fremme.

Han fortalte, at han havde været indlagt i isolation for corona flere gange, men var blevet testet negativ. Det var bare en slem lungebetændelse. Så ham kan man da være sikker på ikke har coronavirus.

Jeg ved godt, at vi alle kæmper. Men en ting er da helt sikkert: Én som Per kæmper med coronavirus OVEN i alt det andet, han altid har kæmpet med. Han er jo bare dobbelt ramt. Da jeg sagde god bedring til ham, sagde han bare højt: LIVET GÅR VIDERE.

Og det har han jo heldigvis ret i. Jeg plejer egentlig ikke at bekymre mig så meget, men fordi alt det, vi oplever lige nu, er så ukendt og verdensomspændende, er man jo lidt bekymret for, hvordan det hele skal ende, og hvordan vi skal komme i gang igen efter det her. Den bekymring mærker jeg. Det hele er lidt som en dårlig film lige nu.

Jeg håber fandeme bare, at det er det rigtige, vi gør. For jeg har ingen realistisk fornemmelse af, hvad det her kommer til at koste samfundet, og hvordan vi nogensinde skal få startet det hele op igen. Jeg bliver da bekymret for, hvad det er for et samfund, vi efterlader til den nye generation. Men når hjemløse Per er så positiv, så skal jeg fandme også være det.

Her afleverer Bubber varer til sin mor - på behørig afstand. Foto: Privat

På vej hjem fra Cirke K ringede min mor.

Hun var løbet tør for flere ting, så jeg sagde, 'den tager jeg' og kørte ud for at købe ting fra hendes indkøbsliste.

Jeg havde ikke set hende i lang tid, vi har kun talt i telefon, for hun har lige haft kemo i kroppen. Så er immunforsvaret jo helt i bund. Hun passer rigtig godt på, og det respekterer vi jo allesammen.

Men i dag kom jeg med varer til hende, og så fik jeg lige hilst på hende. På behørig afstand, selvfølgelig.

Min mor tager det hele rigtig pænt, og de hjælper hinanden meget i opgangen.

Men det er sgu da mærkeligt. Sådan har jeg da aldrig været sammen med andre mennesker før.

Jeg er slet ikke nervøs for min mor, men jeg mærker da alvoren i det. For HVIS hun får corona, er hun jo netop den, der ryger.

Aften

Da jeg kom hjem, havde jeg købt kylling, og vi lavede kyllingesandwich. Det blev rigtig lækkert.

Bagefter så jeg 'Message From the King' på Netflix. Den var overraskende god. Normalt har jeg næsten aldrig tid til at få set alle de her ting på Netflix, så noget af det fede ved den her tid er, at det har jeg nu.

Men jeg kan også mærke, at jeg bliver rastløs, og derfor er jeg glad for, at jeg har en racercykel. Flere gange om ugen kan jeg finde på lige at køre Amager rundt på den.