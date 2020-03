Dagbog fra coronaland: - Jeg ser ikke min datter

Pernille Vejs fra Paradise Hotel og Ex on the beach fortæller i dag om sin hverdag under coronakrisen

Pernille er sammen med så mange andre påvirket af krisen med corona i Danmark.

Til Ekstra Bladet har hun udtalt sig om sin dag og hvordan, hendes liv har forandret sig over de sidste par uger.

- Jeg ser ikke min datter. Det har vi besluttet er det, fordi jeg stadig er ude og arbejde, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Her kan du læse om en dag i Pernilles liv.

Pernille er en af dem, der stadig tager på arbejde. Foto: Aleksander Klug

Morgen:

Jeg stod op og tog et bad, gjorde mig klar til at komme på arbejde hos en forsvarsadvokat, fordi jeg skal arbejde.

Vi har så mange kritiske sager, og vi er ikke ret mange på arbejde, vi sidder kun tre. Der er mange strikse regler, vi er rykket rundt, så vi sidder med kæmpe mellemrum.

Det er en ret vild måde at arbejde på, men det er godt. Jeg føler mig sikker i det.

Jeg tog bussen, og der var ingen mennesker. Det var dejligt, fordi det viser, at folk tager det her seriøst. De går ikke ud, når de ikke skal på arbejde. Jeg er stolt af Danmark.

Pernille tager ind og ser på sager hver dag. Foto: Privat

Eftermiddag:

Jeg har en to-do liste på kontoret, så jeg ved, hvad jeg skal. Jeg er på kontoret hele dagen, hvor jeg er i gang med en sagsgennemgang.

Jeg arbejder på nogle artikler til vores profil til arbejdet. Vi har videomøder, fordi vi ikke mødes med vores klienter. Det fungerer meget fint. Men det ville være bedre at se dem i virkeligheden.

Det er dog fint nok ikke at se så mange mennesker. Jeg er ret hys i forvejen med sygdom, så jeg har da været lidt bange for, hvad der sker lige nu. Jeg ved dog at min arbejdsgiver holder reglerne, og jeg er glad for, at jeg kan gøre nytte.

Arbejdspladsen er lavet helt om. Foto: Privat

Aften:

Jeg laver noget aftensmad, så ser jeg film og serier. Jeg har kedet mig meget. Jeg er ikke ude, og jeg ser ikke noget.

Jeg taler meget i telefon med mine veninder. Alle jeg kender tager det ret seriøst, men de har også børn. De kan ikke være hensynsløse.

Jeg har selv valgt ikke at have samvær med min datter. Fordi jeg er i København, og jeg ville da blive ked af det, hvis jeg endte med at smitte hende.

Der er ingen grund til at hun skal ud, så vi videochatter. Hun kan godt forstå, hvad der sker lige nu, hendes skole er også lukket ned, og vi forklarer hende, at det er for det bedste, at hun er hos sin far.

Aftenerne er en smule mere kedelige, end de plejer. Foto: Privat

Det er vanvittigt at se, hvad der sker derude.

En af de første dage da jeg skulle hjem fra arbejde, så jeg en ryge i bussen. Det er som om folk tror, at reglerne er stoppet med at gælde.

Det er godt, der er lukket så meget ned.

Når jeg kører hjem, kan jeg se, at folk tager det seriøst, og at der ikke er så mange på gaderne.

Jeg er ikke bange på mine vegne, men på mine bedsteforældre. Jeg ringede til dem for at sige, at de skulle blive inde, så de var sikre.

Jeg er jo ung, så jeg tror ikke, det ville påvirke mig så meget. Men jeg vil ikke føre det videre til andre. På den måde er jeg meget sådan, jeg skal ikke i nærheden af nogen, jeg vil ikke slå nogen ihjel. Det har været lidt hektisk.

Vores statsminister har gjort, at jeg føler mig tryg. Hun er nærmest ’mor Mette’, det følges trygt det, de siger.

Det er rart, at man kan se, at Danmark står sammen. Der er meget solidaritet.