Dagbog fra coronaland: - Selvfølgelig er jeg bekymret

Ekstra Bladet følger hver dag en danskers hverdag under coronakrisen. Den første dansker er realitystjerne og forsidefrue Janni Ree, der fortæller om, hvordan hun klarer sig under coronavirussen

For Janni Ree og Karsten Ree har det været en stor omvæltning at skulle sætte tempoet ned og holde sig indendørs i takt med, at coronavirussen har fået et endnu stærkere greb i Danmark og befolkningen. Alligevel går det godt hos parret i Nordsjælland.

Her fortæller Janni om sin dag i 'corona-land'.

Morgen:

Min morgen startede egentlig lidt ubehageligt, fordi jeg vågnede op med en enorm kløe på mit ben. Jeg så, at jeg pludselig over natten havde fået en ny plet på benet, og efter en snak med min datter skyndte jeg mig at ringe til lægen, der gav mig en tid hos en hudlæge.

Med fuld fart kom jeg ind hos lægen, der både fortalte, at der skulle sprittes af, og at jeg ikke skulle ånde direkte på hende, mens hun undersøgte mig, så mens jeg var nervøs, oplevede jeg også en helt ny måde at være til lægen på. Jeg var nervøs og frygtede det værste, men heldigvis var nyheder (nogenlunde) gode. Jeg havde ikke hudkræft. Derimod havde jeg fået mig en 'gammelmandsplet' - men jeg er selvfølgelig også lige blevet 50, så det måtte jo komme.

Middag:

Efter en ret begivenhedsrig morgen tog jeg hjem og gik i bad, inden jeg begyndte på dagens træning. Den bestod i squats ude i haven, da det er en god måde at holde sig i gang og træne mine arme på.

Janni holder sig i form med hjemmetræning under corona. Foto: Privat

Karsten havde været ude i firmaet for at tale med en medarbejder, men de var kun de to, så han overholdt alle reglerne for at være sammen.

Han kom hjem med en kæmpe kran - ja, han keder sig også - som han skal bruge til at fikse et vindue, han har revet løs oppe i vores badeværelse. Her har han indtil videre holdt det fast med en krykke.

Jeg grinte lidt af ham og håber bare på, at det ikke er ham selv, der skal op i kranen. Han fortalte mig, at den var fra 1988, men jeg hørte ikke helt efter, da han fortalte om, hvordan den skulle smøres og bruges.

Karstens kran som er tilbage fra dagene med 'Den Blå Avis'. Netop hentet og klar til brug. Foto: Privat

Aften:

Til aften startede vi ud med at få os en juice med friskpresset blodappelsin og vodka. Det er ikke noget, vi får hver aften, men i aften skulle vi fejre min datters gode nyheder, og at jeg skal være mormor.

Drinken er med til at fejre, at Jannis datter er gravid, og at hun snart skal være mormor.

Til middag lavede jeg torsk og var derefter klar til at se tv med Karsten, mens vi fik is. Jeg gad dog ikke se mere 'news', så jeg klagede, og Karsten blev nødt til at finde på noget andet, vi kunne se sammen.

Janni stod for at lave torsk til aftensmad.

Tanker om coronavirussen

For Janni Ree kan nedlukningen af Danmark opsummeres af en stor og altoverskyggende aktivitet: 'Vi spiser rigtig meget'.

- Vi laver ikke andet end at tale om, hvad vi skal have at spise og spise det. Der er ikke andet at lave, fortæller hun med et grin til Ekstra Bladet.

Men selvom der skal være plads til at lave sjov med situationen, har Janni da også tænkt meget over, hvordan livet har ændret sig på meget kort tid.

- Det er jo det hele. Når man er nede i supermarkedet, prøver jeg at zigzagge forbi de andre kunder, fordi man er bange for at blive smittet. Hvis man selv kommer til at hoste eller næsen løber, har man jo lyst til at råbe: 'Bare rolig! Jeg fejler ikke noget'. Alting er lukket, men det er kun godt. Det er vigtigt, at vi tager det seriøst.

Virussen har også sat nogle tanker i gang om Karstens helbred.

- Vi er jo begge oppe i årene, men Karsten er ryger, og han er ikke i god form. Han gider ikke træne som os andre, så selvfølgelig er jeg da bekymret for ham. Han tænker ikke selv over det. Det er som om, at han overhører det.

Parrets hund, der ifølge Janni får gået potterne af i disse dage. Foto: Privat

Ligesom så mange andre, tænker Janni også over sin jobsituation.

- Vi er i fuld gang med optagelserne, men det er da noget man tænker over, fordi man nu ikke må være mere end ti sammen, og hvordan det kan fungere.

Både hende og Karsten er dog optimistiske omkring situationen.

- Selvfølgelig er vi det. Vi er friske, og vi har det godt, fortæller hun.