- Dan Jørgensen tog røven på mig

Da Katherine Diez og klimaminister Dan Jørgensen offentliggjorde deres forhold 17. november, beskrev hun med store ord, hvordan hun havde fundet 'manden i sit liv'.

Men siden julen er hjerternes fest, har den 30-årige kulturdebattør netop besluttet, at julen skal tilbringes med manden, som har vundet hendes hjerte.

Det fortæller Katherine Diez i et interview til ALT for damerne.

- I år havde jeg planlagt at være frivillig i den Grå Hal på Christiania, hvor mange hjemløse kommer og fejrer jul, men nu viser det sig, jeg skal danse om træet i Morud på Fyn hos Dans forældre.

Forpustet og lettet

Det har intet mindre været et travlt år for litteratur-kritikeren, der nok mest gjorde sig bemærket ved at skrive et indlæg i Berlingske, der gik viralt.

Her skrev Diez, at det var overraskende svært at finde en ligesindet partner, der kunne udfordre hende intellektuelt.

Derfor er det også en lettet Diez, der i et retroperspektiv ser tilbage på året:

- Jeg har sådan en 'pyha, jeg klarede den'-følelse omkring 2019. Det har været et hæsblæsende år. Jeg har boet tre-fire forskellige steder, jeg er blevet kærester med Dan – og meget, meget mere. Det har været et meget turbulent år rent fysisk, siger hun til ugebladet.

- Men nu mærker jeg, at jeg begynder at slappe lidt af. Roen sænker sig. Julefreden skal jeg også nok komme til at opleve. Jeg er både forpustet og lettet. Det er gået vildt for sig. Jeg synes ærligt talt selv, jeg fortjener at slappe lidt af.

At Dan Jørgensen var manden, der kom bragende ind i Katherine Diez' liv, kommer tilsyneladende selv bag på hende:

- Det har virkelig taget røven på mig at møde HAM og for første gang oprigtigt fået den her følelse af ”det her skal være for resten af livet”. Det passer måske ovenikøbet meget godt ind i juletemaet, hvis vi ser julen som kærlighedens årstid, uddyber hun i interviewet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Katherine Diez, som ikke har nogen kommentarer, men ønsker glædelig jul.