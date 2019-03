Dan Rachlin: Jeg er superked af det

Morten Lindberg, bedre kendt som Master Fatman, er død. Han blev 53 år.

Det bekræfter hans arbejdsgiver, Radio24syv, på vegne af familien.

Den triste nyhed begrædes af dj-kollegaen Dan Rachlin.

- Vi havde en energi og underforståethed, når vi så hinanden, og jeg holdt meget af ham. Han har altid - også i perioder, hvor Dan Rachlin hverken var moderne eller specielt smart - altid udtrykt stor respekt for det, jeg stod for. Vi har respekteret hinanden, og jeg har holdt meget af ham. Jeg er super, super ked af, at han har tjekket ud så tidligt, siger en tydeligt berørt Dan Rachlin til Ekstra Bladet.

Dj og radiovært Dan Rachlin. Foto: Peter Gravesen

Han fortæller, at han og Master Fatman ikke var tætte, men de havde et professionelt forhold, som Dan Rachlin værdsatte.

- Jeg har kendt Morten i små 30 år. Ligesom alle andre lærte jeg ham at kende som et utroligt givende, gavmildt og kærligt menneske. Den kærlighedsting, han havde i offentligheden, var ikke noget, han havde påtaget sig. Sådan var han, siger Dan Rachlin.

Reddet af Fatman

For ham er det vigtigt at understrege, at den glade fyr, vi oplevede i medier og ved dj-pulten, ikke var påtaget. Sådan var Master Fatman også privat. Han bekymrede sig om andre mennesker, siger Dan Rachlin, der særligt husker tilbage på én anekdote, som illustrerer hans pointe.

- For nogle år siden var jeg for første og måske sidste gang på Folkemødet på Bornholm, hvor jeg spillede i et telt. I løbet af aftenen blev jeg både godt fuld og skæv ved hjælp af søde bornholmere. Jeg boede på et hotel lidt uden for Allinge og kunne hverken finde ud af byen eller til hotellet. Da jeg endelig finder ud på den omfartsvej, der fører ud til hotellet, regner det i et sådant omfang, at jeg går og tænker, om min sidste time er kommet, og om jeg skal dø på Bornholm.

- På vejen er der en bilist, der stopper. Døren bliver åbnet, og jeg bliver spurgt, om jeg vil have et lift. Den bil bliver kørt af Master Fatman. De kunne ikke vide, at det var mig, der gik der i regn og storm, og det siger sådan set det hele. Han var en mand, der kærede sig om andre, siger Dan Rachlin.

Master Fatman er død. Foto: Jens Dresling

Nysgerrig og kærlig

Gennem et langt liv som dj har Dan Rachlin ikke kunnet undgå at beundre sin kollega.

- Han var et omfavnende menneske musikalsk og kulturelt. For Morten var der ikke god og dårlig smag. Han havde et helt andet take på at være dj, end jeg har. Hvor jeg er den mere traditionelle, der spiller de hits, som folk forventer, så havde han en mere overraskende indfaldsvinkel til det. Hele hans professionelle karriere har været præget af, at han tog chancer og ikke kunne kunne sættes i bås. Det har jeg haft enorm stor respekt for og nydt på afstand. Han fandt hele tiden nye vinkler, vi har brug for de der originaler, som gør deres egen ting, siger Dan Rachlin og runder af.

- Jeg vil huske ham for hans nysgerrighed, rummelighed og kærlighed.

Master Fatman efterlader sig en hustru og fem børn.

