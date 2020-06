Dan Rachlin lagt for had: - Det er helt grotesk

Dan Rachlin er endt i en regulær shitstorm på de sociale medier.

I sidste uge delte han et billede af Black Lives Matter Danmark-frontkvinden Bwalya Sørensen og sangerinden Randy Crawford med teksten: 'Whatever happened to Randy Crawford?' (hvad skete der egentlig med Randy Crawford, red.), og mandag delte Dan Rachlin et nyt opslag:

'Må man stadig benytte betegnelsen ‘et brunt værtshus’?,' skrev han her.

Begge opslag har fået sindene i kog hos folk på de sociale medier. I kommentarfeltet på de to opslag og på det sociale medie Twitter er der flere, der langer ud efter radioværten og hans form for humor.

'Jeg forstår det ikke'

Dan Rachlin får dog også støtte på de sociale medier. Flere brugere skriver, at billederne af Randy Crawford og Bwalya Sørensen muligvis er såkaldt fatshaming, hvis det er noget - men ikke er racisme.

Radioværten selv understreger også, at det i hans øjne ikke er racistisk, da Ekstra Bladet kontakter ham og spørger ind til opslagene og reaktionerne.

- Det er sjovt, at man skal finde belæg for at lave helt uskyldige jokes. Jeg er godt klar over, at timingen kan virke provokerende, men måske er det sådan en slags 'min måde at kommentere på, hvad der sker for tiden', siger han og fortsætter:

- Jeg har flere ting at sige til det. Der er nogle meget kampivrige piger og kvinder - jeg ved ikke, om jeg fornærmer dem ved at kalde dem feminister også, men i hvert fald anti-racister - som gør et halvkoordineret forsøg på at anfægte, hvad jeg har lavet.

Se også: Dansk sanger smidt på porten: Nu undskylder Illums Bolighus

De to opslag har givet stor kritik og bliver kaldt 'racistiske', 'ufølsomme' og 'fordomsfulde', fortæller Dan Rachlin.

- Og jeg må bare sige, at jeg ikke forstår det, og jeg er ikke med på den galej. Jeg har en Facebook-profil, der næsten dagligt benytter sig af en slags satire med kommentarer og jokes om ting, der sker i samfundet, siger han og fortsætter:

- Jeg har i tidens løb fået kæmpe skældud af folk fra Dansk Folkeparti, Stram Kurs og Nye Borgerlige og alle mulige på højresiden - og nu får jeg så lidt fra den anden side.

'Helt grotesk'

Dan Rachlin indrømmer, at han godt tænkte, at mandagens kommentarer om brune værtshuse kunne give kritik - især efter sidste uges billede.

- Men jeg må bare sige, at folks fokus er fuldstændig forrykt. Der er indiskutabel racisme i det danske samfund, og der er Bwalya Sørensen, der står og sviner folk ved navns nævnelse, og som får både farvede og ikke-farvede til at stå forvirrede til de såkaldte demonstrationer - for er de ønskede, eller er de ikke ønskede?

Han siger, at der er masser af steder i det danske samfund, hvor mørke personer oplever racisme. Der burde folk i stedet bruge deres fokus.

Se også: På røven: Nu jubler han

Han understreger, at han ikke føler, at han skylder en undskyldning for de to opslag. Og så gør han det klart, at han på ingen måde ser sig selv som racist.

- Altså, jeg er manden, der i 40 år har kæmpet for, at den såkaldte sorte musik - hvis man må kalde det det, for nu ved jeg, at man ikke må kalde det urban mere - som rap, soul, hiphop og alt i den genre skulle blive mainstream i dette land. Jeg har haft både sorte og brune kærester, og mine unger har en stor, farverig vennekreds af alle mulige etniciteter, farver og størrelser, så det er helt grotesk. Jeg gider nærmest ikke svare på det, slår han fast.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Bwalya Sørensen, som ikke ønsker at kommentere på sagen.