'Danmarks grimmeste komiker' sender 'dickpic' til Katja K

Komikeren Jens Bådsgård, som selv kalder sig 'Danmarks grimmeste komiker', har sendt et billede af en erigeret penis med en tilhørende - meget eksplicit - besked til den tidligere danske pornostjerne Katja K.

Penissen på billedet er dog ikke hans egen, men beskeden har han skrevet, og han har selv fundet billedet på nettet, som han derefter sendte med, oplyser han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Billedet i bunden af beskeden er censureret. Foto: Screenshot

Standup-show sammen

Jens Bådsgård forklarer, at han sendte beskeden, fordi han følte sig dårligt behandlet af Sussi La Cour. Hun havde nemlig sagt nej til at lave et standup-show med komikeren, som han ellers allerede havde skrevet færdigt, da han var af den overbevisning, at de havde en aftale.

- Lige pludselig stoppede hun så korrespondancen med, at hun ikke var interesseret alligevel.

- Det var så efter et halvt år, hvor jeg havde siddet og knoklet med det her show og lige havde trykket på nogle kontakter for at høre, om der var nogen, der var interesserede. Det var der selvfølgelig, når hun var med, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jens Bådsgård står ved, at han har sendt beskeden, fordi han var utilfreds med Sussi La Cour alias Katja K. Foto: David Høgsholt / Polfoto

Sussi La Cour kan ikke genkende den historie, Jens Bådsgård fortæller, fordi hun selv mener, hun havde afvist hans idé.

- Han kontaktede mig på et tidspunkt sidste år med et forslag om at lave noget standup sammen med ham. Jeg udvekslede telefonnummer med ham og havde en telefonsamtale med ham for at høre om hans projektidé.

- Jeg kunne så høre, at det slet ikke var noget for mig, så jeg afviste ham på en høflig måde og sagde, at det ville jeg lige overveje. Han blev så ved med at kontakte mig, men jeg har afvist ham og sagt, at jeg ikke er interesseret i projektet, fortæller hun.

Holdt for nar

Jens Bådsgård føler sig snydt af Sussi La Cour, og derfor reagerede han ved at sende beskeden.

- Det, der er essensen, er, at jeg simpelthen synes, hun har pisset mig op og ned ad ryggen. Og så skriver jeg den her, som ligger på nettet. Det er mig, der lavede den.

- Det er ikke min, der er vedhæftet. Det er en, jeg har taget fra nettet.

- Altså billedet?

- Ja, siger Jens Bådsgård.

Sådan straffes 'dickpics' De såkaldte 'dickpics', som er billeder af kønsdele, der ofte sendes uopfordret til offeret, kan straffes via straffeloven. Det hører under straffelovens paragraf 232, som omhandler blufærdighedskrænkelse. 'Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.' Bliver du udsat for, at nogen sender krænkende billeder til dig, kan du derfor anmelde det til politiet.

Sussi La Cour har ikke tænkt sig at politianmelde situationen, men det ville ikke gøre Jens Bådsgård noget, hvis hun gjorde det.

- Nu skal jeg sige dig, hvorfor jeg gør det; Jeg synes, hun har holdt mig fuldstændig for nar.

- Jeg synes ikke, jeg vil finde mig i den behandling, og der skal åbenbart sådan nogle metoder til. Jeg ved stadigvæk godt, hun laver klummer på Ekstra Bladet, og I behandler hende som en dronning. Men nu har du min historie.

- Har du tænkt over, at hun kan politianmelde dig for chikane?

- Det må hun gerne! Det gør hun bare, siger han.

Selvom hun ikke vil politianmelde sagen, så synes hun ikke, det er i orden at skrive sådan til kvinder.

- Det her er sgu en grænseoverskridende opførsel. Det duer ikke.

- Jeg ved ikke, om det er fordi, han tænkte, at jeg ikke tager det så tungt på grund af min fortid med pornokarriere, eller at jeg måske endda ville synes, det var sjovt, siger hun.

Jens Bådsgård har tidligere været med i en række tv-programmer, ligesom han har turneret med showet 'Bacardi by Night', som han dog måtte opgive at kalde det, efter sprutgiganten lagde sag an mod ham for at bruge virksomhedens navn.

Se også: Bacardi sagsøger dansk komiker

I 2019 havde han en konflikt med den daværende folketingspolitiker Kim Christiansen som endte med, at politikeren blev politianmeldt for trusler om vold.

Sussi La Cour er langt fra den eneste, som modtager klamme beskeder. Her er en række beskeder, som er sendt til kvindelige realitydeltagere. (+)