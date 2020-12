Danmarks sidste førsteelsker er død

'Doktor! Hvordan kan det være, at alle mine gamle legekammerater er døde,' spurgte Klaus Pagh en dag familielægen med henvisning til blandt andet Dirch Passer, Jørgen Ryg og Preben Kaas.

'Du drak mindre end dem. Derfor har du 'kun' fået sukkersyge,' svarede lægen.

Klaus Pagh og Suzanne Bech i filmen 'Ung kærlighed'. Endnu en førsteelsker-rolle, som øgede hans popularitet. Pr-foto

Vorherre høster ikke alt sit ukrudt grønt, og Klaus Pagh, der hele livet elskede slag i bolledejen og lidt vovede vitser, nåede at blive 85 år, inden han tirsdag morgen sov ind omgivet af sin familie.

Klaus Pagh og Mimi Heinrich i filmen 'Skovridergården'. Det er ikke svært at forstå James Dean-sammenligningen. Pr-foto

At kalde Klaus Pagh for en levemand er kun en meget lille del af sandheden. For godt nok kunne det være ham, Rytteriet parodierede med 'Fritz og Poul' - ikke at han snobbede, men som han sagde: 'De rige har mange genvordigheder,' da poolen var stoppet ved en rund fødselsdag, hvor haven og terrassen var fyldt med notabiliteter.

Damerne stod i kø

Klaus Pagh er også fortællingen om en filmskuespiller, som damerne stod i kø for at møde. Han er og bliver Danmarks sidste førsteelsker. Den sidste fra den store æra. Og så var han en teaterdirektør, som i 70'erne for ABC Teatret og Aveny på Frederiksberg bankede lystspil op, som kunne køre i det uendelige, og genopfandt farcerne – inden han senere også overtog Tivolirevyen.

Klaus Pagh med hele sin børneflok: Fra venstre er det Anne, Pawarisa, Nikolai og Peter. Privatfoto

Han jonglerede med stjerner som John Price, Louis Miehe-Renard, Dirch Passer, Jørgen Ryg, Karl Stegger og Judy Gringer, for nu bare at nævne nogle. Ulf Pilgaard var også med. Og Lisbet Dahl.

Eminent iværksætter

Klaus Pagh tjente kassen, for han var eminent som iværksætter. Han kunne kende en succesforestilling på travet - bedre end de heste, han senere kastede sig over i England. Hans næse fejlede bestemt intet, hvilket sås, da han købte af ASA Filmudlejning med rettighederne til over 100 film, herunder 'Far til fire'. Guldet væltede ind.

Armbevægelserne var store i de glade ABC Teater-dage. Og med god grund, for Klaus Pagh skabte kæmpesucceser på Frederiksberg. Foto: Svend Åge Mortensen/Ritzau Scanpix

Oprindelig slog han igennem som autodidakt skuespiller i de gamle folkekomedier. Hans første fra 1956 hed 'Den store gavtyv', og først efter 15 film kom han på teaterskole i Odense.

I mellem tiden blev den smukke unge mand udråbt til Danmarks svar på James Dean. Der var ikke et øje tørt blandt de unge kvinder.

Ifølge ham selv fik han ikke under 100 breve om dagen fra unge damer, der intet ville have imod at gøre hans bekendtskab.

Kvinderne råbte efter ham, når han gik på gaden. Nogle troede, han virkelig var James Dean - selv to år efter Dean var død.

I de senere år var Klaus Paqh plaget af alvorlig sygdom, og Nancy plejede ham utrætteligt. Foto: Jonas Olufson

Klaus Pagh fortalte engang en historie om, da han låste han sig ind på sit hotelværelse og fandt han en nøgen kvinde i sengen. 'Ja, de må undskylde, hr. Pagh, men jeg ville altså møde Dem. Og så låste jeg mig selv ind,' sagde hun ifølge Pagh, som i Billed-Bladet tilføjede: – Jeg indrømmer da, at vi fik en hyggesludder på sengekanten.

I 1962 blev han uddannet som skuespiller fra Odense Teater, og mens han var elev satte han de stadigt aktuelle H.C. Andersen Festspil op i Den Fynske Landsby til.

Fjerde gang blev lykkens gang

I 1973 giftede Klaus Pagh sig med 23-årige Sonja Oppenhagen. Parret fik året efter datteren, Anne.

Så sent som i 2019 gik Nancy og Klaus Pagh til premiere på Cirkusrevyen på Bakken. Foto: Kenth Madsen/Ritzau Scanpix

Da opturen begyndte at vende i 80'erne, rejste den nu 49-årige Pagh med sin daværende hustru, Susan Winther, til England. Her nød han godt af de milde vinde, som blæste for erhvervsfolk i det konservative britiske samfund. Og da han vendte tilbage i 1992, havde ikke mindst det danske teaterlandskab ændret sig totalt, hvilket fik ham til at trække sig tilbage.

Fra 1994-98 var han gift med med Ida von Hahn, og sammen fik de sønnen Peter Frederik.

Den fjerde gang blev lykkens gang for Klaus Pagh, idet han i 2007 slog pjalterne sammen med den 45 år yngre Usanee fra Thailand. Pagh gav hende navnet Nancy og adopterede hendes datter fra første ægteskab.