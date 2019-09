Dansedarling afslører: Snydt for finaleplads

Lørdag formiddag holdt kendisfrisøren Dennis Knudsen barnedåb for sin 11 uger gamle knægt, der fik navnet Lucas Benjamin Knudsen.

Blandt de mange fremmødte til barnedåben var danseren Thomas Evers Poulsen, der var frankeret af kæresten Sæþór. Danseren og kendisfrisørens venskab går mange år tilbage og startede faktisk med, at Thomas Evers Poulsen følte sig en smule snydt.

– Vi har kendt hinanden siden 2011, hvor vi var med i 'MasterChef', og Dennis snød sig i finalen foran mig. Det var den sidste semifinaledag inden finalen, og han havde glemt at få nogle radiser og noget øl med sig ud fra forrådskammeret, som man kun havde en bestemt tid til at få ting ud fra. Sjovt nok, så var det lige pludselig i hans køkken alligevel, grinte Thomas Evers Poulsen foran de fremmødte journalister og understregede.

– Det var produktionen, der hjalp ham.

Kendissøn døbt: Amin Jensen overraskede i kirken

Selv om Dennis Knudsen tog finalepladsen, hvor han senere blev toer i programmet efter Timm Vladimir, så bestod venskabet, og Thomas Evers Poulsen havde da også en gave klar.

– Gaven er i bilen, og det er et gavekort til Ønskebørn. Jeg tænker, at man får så meget, så nu kan han selv få lov at vælge, forklarede Thomas Evers Poulsen.

Danseren Thomas Evers Poulsen er klar til endnu en sæson af 'Vild med dans', der begynder på fredag. Foto: Anthon Unger

Klar til 'Vild med dans'

Han havde taget en pause fra ’Vild med dans’-træningen for at deltage i barnedåben. Men snart skal han tilbage i øvelokalet og forsøge at gøre 'Go' Morgen Danmark's dessertdronning Christel Pixi klar til at indtage dansegulvet.

– Jeg er glad for, at der er fire gange endnu til at træne i, men hun er ét stort smil og har gåpåmod, og det er faktisk det vigtigste. Hun har lyst til at lære, sagde han med et smil.

Se også: Efter vanvittigt angreb: Nu jubler forsidefruen

Han har efterhånden haft 14 forskellige dansepartnere, hvilket han selv har svært ved at fatte.

-Det at jeg har haft 14 forskellige partnere kan jeg slet ikke forstå. Men pludselig bliver alt jo nyt, fordi det er et nyt studie. Nu har jeg været i det samme studie i alle årene, så det bliver spændende og anderledes. Det kan ikke blive nemmere for os, for det ligger lige over, hvor vi træner, fortalte han.

'Vild med dans' har premiere på fredag.