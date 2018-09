Dansk barnestjerne er gravid

Der er efterhånden gået 15 år, siden Anne Gadegaard slog igennem i børnenes Melodi Grand Prix med sangen ’Arabiens drøm’.

I dag er hun 26 år og en voksen kvinde, som snart kan kalde sig mor for første gang.

Det afslører hun på sin blog.

- Min kæreste og jeg skal være forældre til januar. Det vil sige, at jeg faktisk lige nu er lidt over halvvejs i min graviditet. HALVVEJS, skriver den kommende mor på sin blog.

Anne Gadegaard i 2003 hvor hun vandt MGP med 'Arabiens drøm'. Foto: Jens Dige

Faderen er Annes kæreste Christian, som hun har været sammen med siden 2016.

- Jeg glæder mig til det her kæmpe store, og nye kapitel i mit liv. Jeg tager det enorm stille og roligt (som i måske kan fornemme) og tager virkelig en dag af gangen. Det hele føles så naturligt, så lige nu glæder jeg mig bare, skriver hun.

Til Ekstra Bladet fortæller en lykkelig Anne Gadegaard.

- Det var noget af en hemmelighed, som vi har holdt for os selv. Jeg ville gerne have de to første scanninger overstået, så vi vidste, at alt så godt ud, før jeg offentliggjorde det, siger hun.

Anne Gadegaard viser maven frem. Foto: annegadegaard.com

Kønnet er endnu hemmeligt. Men det er graviditeten altså ikke. Det er da også tydeligt at se på maven, at der er et barn på vej.

- Jeg kan mærke liv hver dag, og det har jeg gjort i en lille uges det. Når jeg falder til ro, kan jeg mærke at der sparkes.

Tidligere har Anne Gadegaard fortalt, at hun er imod p-piller. Men man kan ikke sige, at graviditeten var et tilfælde.

- Nej, vi havde den holdning, at hvis det skete, så skete det. Og hvis ikke det skete, så skete det ikke. Nu skete det så, griner hun og runder af.

- Jeg har været gravid i fire og en halv måned, så jeg er ved at vænne mig til tanken. Det er blevet så naturligt for mig, og jeg tager det hele stille og roligt. Måske også fordi min kæreste er så rolig af natur.