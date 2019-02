Dansk barnestjerne hasteindlagt

Da 56-årige Pusle Helmuth forleden oplevede problemer med sin højre arm, tog hun ingen chancer.

Den tidligere barnestjerne kendt fra 'Min søsters børn' blev derfor hastet på hospitalet, hvor hun blev indlagt, fordi lægerne havde mistanke om, at hun var blevet ramt af en blodprop.

Det skriver Her&Nu.

Heldigvis viste det sig efter en række grundige undersøgelser på hospitalet, at det langt fra var så alvorligt, som lægerne frygtede til at starte med.

- Det var intet alvorligt. Måske en nerve i nakken, der er kommet i klemme. Jeg har haft det fint hele vejen igennem, blot nedsat kraft i venstre arm. Jeg har nok danset for lidt, siger hun til ugebladet.

Skal scannes igen

Til Ekstra Bladet fortæller Pusle Helmuth, at hun dog ikke er færdig med undersøgelserne endnu. Lægerne har nemlig endnu ikke kunnet konstatere, hvad der er galt.

- Jeg ved faktisk ikke endnu, hvad der er galt. Jeg skal have en MR-scanning igen på onsdag. Det kan muligvis være en form for nervepåvirkning i en nakkehvirvel. Så gudskelov var det ikke noget alvorligt, for jeg må indrømme, at jeg blev en anelse bekymret, siger hun.

Hun reagerede og kontaktede sin læge, efter hun begyndte at opleve symptomer, som ofte forbindes med blodpropper.

- Pludselig var min venstre arm svag og summede, så jeg blev selvfølgelig bekymret. Jeg blev kørt på Herlev Hospital, og der blev jeg indlagt. Lægerne troede, at jeg havde en blodprop i mit hoved, så jeg fik blodfortyndende med det samme. Det havde jeg heldigvis ikke. Det var en forskrækkelse, men jeg fik heldigvis rigtig god behandling af lægerne, lyder det fra Pusle Helmuth og fortsætter:

- Det er meget udefinerbart, når man mistænker, at der er noget galt i hovedet, så man bliver selvfølgelig bekymret. Men jeg slap heldigvis med skrækken indtil videre.

Pusle Helmuth og Søren Venderby fotograferet sammen på den røde løber i 2014. Foto: Kenneth Meyer

Mere træning

Nu ser Pusle Helmuth frem til at blive klogere på situationen på onsdag.

- Jeg er fortrøstningsfuld omkring scanningen. Men det er selvfølgelig aldrig rart at ligge i sådan en maskine, hvis man bare har den mindste smule klaustrofobi, siger hun med et smil.

- Hvis det viser sig at være noget med min nerve, så handler det jo bare om træning, træning og træning. Så er det med at danse noget mere og komme ud at svømme, siger Pusle Helmuth, der går til dans hos Soffie og Jesper Dalsgaard kendt fra 'Vild med dans'.

Selvom hun har haft et par hårde dage, så fortæller hun, at hun er ved godt mod.

- Jeg har det rigtig godt, og jeg holder hovedet højt, så jeg er glad.

Sidste år meddelte Pusle Helmuth, at hun skulle skilles fra sin ægtemand gennem 14 år, Søren Venderby.

Parret har børnene Victoria på 17 år og Albert på 13 år sammen.