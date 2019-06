Dansk blogger deler afslørende undertøjs-billede på Tinder

Hvis man har været aktiv på single-markedet, er der formentlig en rimelig sandsynlighed for, at man har stiftet bekendtskab med dating-appen Tinder.

I så fald har man måske også mødt op til en date, hvor den virkelige person ikke stemte helt overens med den person, man havde set på billederne inden.

Dette fænomen har den danske blogger Frejamay November valgt at gøre op med på sin egen Tinder-profil.

'Okay ... jeg har sat det her billede på min Tinder-profil', indleder hun i et opslag, som hun har delt på sin Facebook.

Billedet, som Frejamay har lagt på sin Facebook. Foto: Privat

'Jeg var sikker på jeg ville få et hav af nederen beskeder. Nope. Jeg får de vildeste kropskomplimenter', skriver hun videre i opslaget.

Træt af at være nervøs

Billedet stammer oprindeligt fra Frejamays Instagram, hvor reaktionerne ikke havde været udelukkende positive.

- Her var der kvinder, der skrev, at billedet havde mere oplagt som profilbillede på en datingside for overvægtige mennesker, siger Frejamay November til Ekstra Bladet.

Derfor var hun også overrasket over, hvordan mændene til gengæld tog imod det naturlige undertøjsbillede.

- Jeg havde tænkt, at folk måske ville skrive, at jeg havde et kønt ansigt, men folk har bare været super positive, siger hun og fortsætter:

- Generelt er jeg bare så træt af filtre. Og træt af at være nervøs for at møde fyre ude i virkeligheden. Det er så nemt at tage et pænt billede, hvor man eksempelvis ikke kan se strejkmærker, siger hun.

Masser af 'matches'

Det er kun et par dage siden, at Frejamay skiftede sit Tinder-profilbillede ud. Derfor har hun heller ikke det fulde overblik over, om hun har fået flere 'matches' på baggrund af det nye billede.

- Men næsten alle, jeg har liket, har jeg matchet med, afslører hun dog.

- Har du fundet en, du skal have med på date?

- Så langt er vi ikke helt nået endnu, men ja, det tror jeg. Der er i hvert fald en, som jeg tænker kunne være spændende.

På baggrund af den gode oplevelse, overvejer Frejamay også at lægge lignende billeder på sin Tinder-profil i fremtiden.

- Det er sådan her, jeg ser ud. Jeg har to piger, og jeg skal også være et forbillede for dem. Man skal holde af sig selv, og hvordan man ser ud. Så jeg kunne klart forestille mig at gøre mere af det, afslutter hun.