Dansk designer død

Den 48-årige designer Thomas Madsen, der blandt andet stod bag de kendte 'lykkearmbånd' fra La Chance, er død.

Det fortæller hans tre år ældre søster, Bonny Madsen, til Ekstra Bladet.

Thomas Madsen, der blandt andet også står bag smykkemærket Saint Thomas Jewelry og var en kendt person i jetset-miljøer, mistede pludselig livet for tre uger siden, efter han havde været skidt tilpas i en kort periode.

- Han havde været ude at spise skaldyr, og dagen efter fik han det meget dårligt og havde ondt i maven. Først troede han derfor, at det var madforgiftning. Han begyndte at få det bedre, men blev så syg igen kort efter, siger hans søster, Bonny Madsen, der tidligere har spillet på det danske kvindelandshold i fodbold, til Ekstra Bladet.

Se også: Var gift med verdensberømt kriminel: Nu er kvindelig skuespiller fundet død

Derfor blev han tilset af en læge i Monaco, hvor han var bosat op til sin død. Her fik han piller, som skulle afhjælpe madforgiftningen, men til ingen verdens nytte.

- Om natten får han vejrtrækningsproblemer, og derfor bliver han kørt på hospitalet i ambulance. Her kan de ikke finde ud af, hvad det er. Først tror de, det er sukkersyge. Det viser sig at være blindtarmsbetændelse, og hans blindtarm er sprunget, uden at nogen har fundet ud af det, fortæller Bonny Madsen.

- Alle bakterierne var nået at gå i organerne, og lægerne kunne derfor ikke gøre noget. Han blev lagt i kunstig koma, og han vågnede aldrig igen. Det er helt sindssygt. Det gik så stærkt, og det er stadig ikke gået op for mig, at han ikke er her i dag, siger hans tydeligt rørte storesøster.

Ifølge sin storesøster var Thomas Madsen altid glad og smilende. Privatfoto

En speciel dreng

Bonny Madsen vil huske tilbage på sin lillebror som en mand, der altid havde et smil på læben.

- Han var en meget speciel dreng. Som jeg også skrev i min afskedstale, var han altid glad. Han var sådan en type, der ikke så nogen begrænsninger, og som mente, at alt kunne lade sig gøre. Jeg har faktisk aldrig set ham ked af det. Han var typen, der troede på det bedste i alle mennesker. Han var så hjælpsom, siger hun og fortsætter:

- Han var religiøs og spirituel på sin egen måde, og samtidig var han jo en bydreng, der færdedes i alle de fine kredse. Men alligevel var han anderledes. Han holdt sig fra stoffer og alkohol og gik meget op i sin krop. Han var typen, der stod og drak mælk eller danskvand på natklubberne blandt de fine mennesker, griner hun.

Sådan her så blomsterdekorationerne blandt andet ud til Thomas Madsens mindeceremoni. Privatfoto

Fredag i sidste uge afholdt familien en mindehøjtidelighed, hvor alle, der kendte Thomas Madsen, var velkomne. Her kom mere end 300 mennesker for at sige et sidste farvel til den kendte designer.

- Det var virkelig i hans ånd. Der blev spillet fin musik, og det var en rar dag med masser af gode mennesker. Vi grinte, lige så meget som vi græd, og vi tænkte tilbage på alle de gode stunder, vi har haft med ham, siger hun.

Til højtideligheden var der bestilt nogle helt særlige blomster, der formede en kasket. Et af Thomas Madsens vartegn.

- Han havde altid kasket på - også selvom han var sammen med de rige og berømte. Han blev kaldt 'manden med kasketten'.

Her ses et af Thomas Madsens smykker. De er blevet båret af flere kendte. Privatfoto

Den danske designer med sin kæreste. Privatfoto.

Thomas Madsen stod også bag Saint Thomas Jewelry og har blandt andre lavet smykker til regentparret i Monaco. Privatfoto

En drømmer

Også den tidligere 'X Factor'-dommer Remee kendte Thomas Madsen. Han tager tirsdag afsked med sin gamle ven på sin Facebook-profil.

Over for Ekstra Bladet uddyber han, hvordan han kendte den nu afdøde Thomas Madsen.

'Jeg kendte ham mest fra gamle dage, og vi har mange fælles bekendte. Han var en drømmer og en god mand, altid meget rolig og respektfuld - han røg ikke, han drak ikke,' skriver han i en sms.

Se også: I al hemmelighed: Nu har hun skiftet navn

Det er ikke længe siden, at Remee så ham sidste gang.

'Sidst jeg så ham, så han præcis ud som for 20 år siden. Det var foran 'mit' pizzeria, vi havde ikke hinanden i lang tid, vi vinkede og sagde hej, men vi stoppede ikke op - det ærgrer mig nu, det skal man huske, man skal huske at stoppe op - du ved aldrig hvornår det er sidste gang,' tilføjer han.

Thomas Madsen og Anastasia Trukhno. Privatfoto

Thomas Madsen efterlader sig en datter på 18 år og sin kæreste gennem otte år, som han boede sammen med i Monaco.