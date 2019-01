Dansk designer donerede 62 millioner væk

Jim Lyngvild gæster i denne uge 'Dahl på Hack', hvor han afslører, at han ikke beholdte de mange penge, som hans designs tjente hjem i Kina.

Multitalentet Jim Lyngvild deltog for nogle år siden i et tv-program i Kina, hvor han havde designet nogle kjoler, som blev sat på auktion undervejs, som de blev vist frem.

- Jeg skulle designe to kollektioner tøj. Mine to kollektioner tøj, de endte med at blive købt af sådan nogle indkøbsorganisationer, der sad og bød på det. De blev solgt for 62 millioner.

De mange forskellige stykker tøj indsamlede omkring 62 millioner kroner, men Jim Lyngvild fik ikke lov til at beholde nogen af de mange penge selv. Det afslører han i denne uges udgave af radioprogrammet 'Dahl på Hack', som også bliver vist på video på Ekstra Bladet.

- Der stod i kontrakten, at jeg skulle donere pengene. Det må jeg hellere lige fortælle, inden jeg pudser glorien for meget, fortæller Jim Lyngvild til Søren Dahl.

Det store pengebeløb blev doneret til organisationen Bazar Organization, som hjælper syge kinesiske børn.

Jim Lyngvild er meget glad for at rejse og arbejde i Kina. Se i videoen ovenfor, hvor han fortæller om de vilde oplevelser, som han har haft på sine ture til Kina.