Dansk filmproducent ramt af coronavirus

Den danske filmproducent Vibeke Windeløv, der blandt andet har været med til at producere film som 'Den skaldede frisør' og 'Dogville', er smittet med coronavirus.

Det fortæller hun til B.T.

Ifølge den 69-årige filmproducer har hun haft feber i tre-fire uger, men er heldigvis i bedring.

Vibeke Windeløv var i mange år tilknyttet Zentropa. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Til Ekstra Bladet fortæller Vibeke Windeløv, at hun ikke ved med sikkerhed, hvordan hun er blevet smittet. Men efter en tur til Indien, fik hun det dårligt med feber, og derfor blev hun sendt til test for coronavirus på Rigshospitalet i København.

Testen viste sig at være positiv.

- Først troede jeg, at jeg havde fået det herhjemme i Danmark, men jeg er kommet frem til, at jeg nok har fået det i Dohas lufthavn på vej hjem i februar. For siden der har jeg været syg i en længere periode med feber, siger hun og tilføjer:

- Jeg har normalt meget energi og appetit. Men jeg har ikke haft nogen af delene på det seneste, og derfor var jeg klar over, at jeg var syg. Jeg kom til tjek på Rigshospitalet, fordi jeg havde haft feber længe, og der fik jeg taget røntgen. Det viste sig, at der sad noget på mine lunger, og at noget var galt. De tog en coronatest, og den var positiv, siger filmproduceren.

I bedring

Ifølge Vibeke Windeløv er hun langsomt ved at få det bedre.

- Jeg tror, jeg er igennem det værste. Min søn har hele tiden sagt, at han troede, det var coronavirus. Men jeg var ikke sikker. Lægerne sagde også, at mit forløb var atypisk, lyder det fra filmproduceren, der tilføjer:

- Jeg er stadig træt og har ikke så meget energi. Jeg sover meget. Men jeg har ikke måttet indlægges, og jeg er forhåbentlig over det stadie, hvor det er nødvendigt.

Er isoleret

Siden udbruddet af coronavirus har Vibeke Windeløv været isoleret i sit hjem, og hun har derfor ikke været i fare for at smitte andre.

At være alene har hun dog intet problem med, og hun udnytter tiden til at læse og lave kryds og tværs.

- Jeg har været så bange for at få coronavirus. Så jeg har hele tiden været isoleret. Til at starte med, troede jeg, at jeg var ramt af en anden sygdom, og derfor valgte jeg at isolere mig selv af frygt for, at jeg samtidig også ville få corona. Så jeg har ikke været sammen med mennesker, jeg har kunnet smitte, siger hun og tilføjer:

- Jeg er helt alene, og det er ikke et problem. Jeg er god til at være alene. Det kan jeg sagtens finde ud af. Jeg læser og laver kryds og tværs. Jeg har sådan en app, der hedder 'Kryds', hvor man skal lave det indenfor 30 sekunder, så jeg får det bedste ud af tiden, siger hun med et smil.

Vibeke Windeløv regner med, at hun skal være helt isoleret i mindst en uge endnu.

I øjeblikket er i alt 1460 danskere testet positive for coronavirus. I det tal regnes der dog med et betydeligt mørketal, da langt fra alle med symptomer bliver testet.