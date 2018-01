Dansk filmstjerne: Jeg tager bussen og s-toget

Skuespilleren Thure Lindhardt nægter at være filmstjerne og gør meget ud af ikke at definere sig selv ud fra sine roller

Den danske skuespiller Thure Lindhardt kan skrive danske produktioner som 'Flammen & Citronen' og 'Broen' samt internationale produktioner som 'Engle & Dæmoner' og 'The last Kingdom' på cv'et.

Men han har ikke stjernenykker. Tværtimod.

Se også: Dansk stjernemusiker overrasker: Er blevet far som 43-årig

I et interview med dr.dk understreger den kendte dansker tværtimod, at nykker er noget, han gør en dyd ud af at undgå.

- Jeg nægter at være filmstjerne. Jeg tager bussen, og jeg sætter mig ind i s-toget. Jeg ved godt, at det lyder banalt, men det er det ikke. Det handler om at holde fast i et dagligt liv og sige, at det er dét, der er livet. Ikke det andet, siger 43-årige Thure Lindhardt.

Thure Lindhardt på den røde løber til uddelingen af Robert-prisen i 2016. Foto: ANTHON UNGER

Se også: Seerne raser over DR: - I er nogle klovne

Væk med skyklapperne

Som skuespiller har han haft talrige roller, og han fortæller, at det er nemt at forgabe sig i dem. Eller identificere sig med personerne, han portrætterer.

Derfor gør han meget ud af at bruge tid på andet end arbejdet. Læse bøger, gå ture. Ting, der får ham til at huske på personen Thure Lindhardt og ikke den aktuelle rolle, der ellers ville fylde hans sind. Og det har taget tid at lære.

- Hvis du definerer dig som én ting, så kommer du til at tage skyklapper på og glemmer, hvad der sker rundt omkring dig. Jeg tror først, det er i de sidste tre-fire år, at det er gået op for mig. De 15 år før tror jeg ikke, at jeg har haft andet end skyklapper på, griner han

Thure Lindhardt er for tiden aktuel i 'Broen' på DR1, hvor han spiller betjenten Henrik Sabroe. Optagelserne til den sidste sæson sluttede i sommer.