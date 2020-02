Dansk forfatter i sorg: 25-årig stedsøn død

Torsdag fik den danske forfatter Carsten Jensen, og hans engelske forfatterkone, Liz Jensen, en forfærdelig besked.

Her oplevede de enhver forældres værste mareridt, da Liz Jensens 25-årige søn, Raphaël Coleman, faldt om under en løbetur og ikke kunne genoplives.

Det skriver Liz Jensen på Twitter, mens Carsten Jensen i et rørende opslag på Facebook hylder stedsønnen, som har været en del af hans liv i næsten 20 år.

'Der er vel ikke noget, der får en til at opleve døden som så uretfærdig og meningsløs, som når et ungt menneske dør. Det er livet selv, der saboteres. Det er lige sket for min kone, Liz, hvis yngste søn, Raph på kun 25, døde i torsdags,' skriver forfatteren.

Carsten Jensen lærte Raphaël Coleman at kende, da stedsønnen var seks år gammel.

'Jeg vil aldrig glemme dig, siger vi i en afskedshilsen til de døde. Men når det er ens eget barn, så er det ens gener, hele ens krop, noget, der er større end ordet jeg, der for altid nægter at acceptere dødens dom. Raph var ikke mit barn, skønt jeg stod ham nær. Men jeg mærker det selv. Jeg ser det i hans mors blik, og jeg hører det i hendes stemme, det uoprettelige tab af det mest dyrebare i livet,' fortsætter han.

Fra barnestjerne til klima-aktivist

Allerede som barn blev Raphaël Coleman et kendt ansigt, da han som tiårig medvirkede i børnefilmen 'Nanny McPhee'.

Fire år senere indtog han igen filmlærredet i 'It's Alive' og 'The Fourth Kind', men i sidste ende valgte han en anden vej end skuespillet.

'Han havde flere roller, blev prisbelønnet og kunne have valgt en karriere som skuespiller. Men han ville være videnskabsmand, ikke for som sin figur i Nanny McPhee at sprænge noget i luften, men for at frelse planeten,' skriver Carsten Jensen.

'Som 18-årig rejste han jorden rundt helt alene. Han blev zoolog, passede tigre på et buddhist-kloster i Thailand, tilbragte et år i Costa Ricas jungle og et halvt år i Indonesien, hvor han blandt de overlevende koralrev kvalificerede sig til et certifikat som dykker. Når han ikke befandt sig på fjerne, utilgængelige steder, dyrkede han parkour, den halsbrækkende storby-sport, hvor man slår svimlende saltomortaler hen over tage og afgrunde af cement.'

Under navnet Iggy Fox blev han en del af den britiske klima-aktivistgruppe Extinction Rebellion, hvor han ifølge Carsten Jensen gentagne gange blev anholdt i sin kamp for klimaet.

'Til april skulle han have været i retten anklaget for at have overmalet den brasilianske ambassade med rødt, da Amazonjunglen stod i flammer. Han ville ikke have nogen advokat, men skrev selv på sin forsvarstale, da han døde,' står der i opslaget.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Carsten Jensen, men det har endnu ikke været muligt. Du kan læse hele opslaget her.