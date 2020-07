Dansk forfatter: - Jeg blev angrebet af vilde hunde

Danmark er i den grad et vaskeægte cykel-land, hvor cyklen for mange er et vigtigt transportmiddel. København er også adskillige gange blevet kåret som verdens bedste cykelby.

For den danske forfatter Peter Junker Alsted er cyklen også kommet i fokus. Han cyklede nemlig i september 2019 fra Danmark til Grækenland på 55 dage. Den nøjagtige rute var fra hans lejlighed på Frederiksberg til Athen.

Turen varede 55 dage.

For 116 år siden i 1904 udgav Peters oldefar, forfatteren Peter Christen Alsted, en lille digtsamling med titlen 'Cykelviser', som Peter tog med på sin cykeltur til Grækenland. Og det gav ham ideen til selv at skrive nogle digte undervejs, der nu den 15. juli udkommer i digtsamlingen 'Cykeldigte 1904-2019'. Her kan man læse både Peters nye digte samt oldefarens cykelviser fra 1904.

Peter Junker Alsted og hans oldefar Peter Christen Alsted.

Peter Junker Alsted, der også har lavet flere dokumentarfilm, var egentlig i gang med at lave en dokumentarfilm om medmenneskelighed i Europa set i lyset af migrationskrisen i EU, da han fik ideen til samtidigt at lave sin nye digtsamlig.

- Hvordan blev du behandlet af de mennesker, du mødte på vejen mod Grækenland?

- Jeg blev generelt mødt af meget stor gæstfrihed. Jeg fik mad, vand og husly, og flere steder blev jeg inviteret ind og blev for en kort stund en del af en helt fremmed familie. Det var en fuldstændig fantastisk oplevelse, siger Peter Alsted og tilføjer:

- Der var også mange, der afviste mig eller ville have penge for at hjælpe. Men når det lykkedes at få hjælp, blev jeg behandlet rigtig godt.

Peter Alsted cyklede langs den Saroniske Bugt i Grækenland og kigger her ud over havet. Foto: Peter Alsted.

- Oplevede du noget usædvanligt eller farligt på din cykeltur?

- Det farligste var nok at blive angrebet af vilde hunde. Det skete mange gange i Kroatien og Grækenland. Jeg blev angrebet hele otte gange på en enkelt dag. De ligger bare der i solen, og farer så frem, når man kommer. Det var virkelig tæt på flere gange, og nogle steder kom der en helt flok mod mig. Men jeg nåede væk hver gang og opdagede også, at det var godt at have et par sten i lommen som skyts.

Peter Alsted blev fanget af et kæmpe skybrud og måtte søge ly for regnen i et cementrør i Grækenland på vej mod Athen. Foto: Peter Alsted.

- Har du lært dig selv bedre at kende efter den lange cykeltur?

- Jeg har i hvert fald flere gange tænkt: 'Det her tager jeg med mig i graven - på en meget taknemmelig måde.'

- Altså tænk at jeg har oplevet det her. Kommet helt hertil af egen kraft. Og mange gange efter at være blevet hjulpet af fremmede, mærkede jeg, at de havde forandret mig. At jeg var et bedre menneske, mere optimistisk. At jeg selv ville hjælpe andre mere derhjemme. Eller hvor end jeg nu er.

- Det har åbnet mig på en måde, jeg ikke kunne tænke eller læse mig til. Den der personlige kontakt. Jeg mærkede også, at jeg ikke var bange for nogen. At tage kontakt til en eller anden fremmed, uanset hvem og hvor de var. Det var grænseoverskridende til at starte med, det der med at gå hen til en komplet fremmed og bede om hjælp. Men langsomt ændrede det sig, og efter noget tid var der ikke nogen, som jeg ikke turde gå hen til. Der var bare - og er ikke - noget at være bange for, siger Peter Alsted.

Digtsamlingen ''Cykeldigte 1904-2019' udkommer den 15. juli. Den kan købes hos udvalgte cykelhandlere og på saxo.com.