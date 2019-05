Dansk Grand Prix-vinder i voldsomt uheld: Har fået ny hofte

Den 57-årige ’Melodi Grand Prix’-vinder Lise Haavik troede, hun skulle have en helt normal træningsdag, men et uheldigt fald under en øvelse betød, at vinderen fra 1986 faldt og brækkede både højre hofte og skulder.

Det skriver HER&NU.

Til Ekstra Bladet fortæller ’Du er fuld af løgn’-sangerinden, at hun sammen med sin personlige træner var ved at lave lunges, hvor man fører det ene ben frem, mens det andet hviler bag på en briks.

– Jeg mistede balancen og kunne ikke rette op, så sagde det bare ’dunk’, og så faldt jeg ned på siden uden at kunne tage fra. Jeg var sindssygt uheldig og brækkede både hofte og skulder og slog mit hoved, siger Lise Haavik om uheldet, der fandt sted 29. april.

Lise Haavik på hospitalet efter træningsuheldet. Foto: Privat

Bliver noget hø

Hun blev hentet i en ambulance, og da hun nåede til Odense Universitetshospital, lød beskeden, at hun skulle have en ny hofte.

– Som regel, hvis man skruer den sammen, så bliver det noget hø. Så de sagde, at de ligeså godt kunne give mig en ny hofte med det samme. Det havde jeg ikke lige lyst til. Jeg var mundlam, for jeg har en skulderprotese i venstre arm i forvejen, som jeg tænkte var rigeligt, siger Lise Haavik.

– Jeg har været nødt til at lære mig selv at gå på den nye hofte med det samme, og det går faktisk rigtig godt nu, hvor jeg går til genoptræning. Min arm har skullet hele af sig selv, så den har været det værste, for der var mange smerter.

Lise Haavik med John Hatting, som hun dannede duoen Trax med. Foto: Mogens Berger

Jeg var knust

Hun har dog formået at bevare sit gode humør, hvilket hun viser, da Ekstra Bladet spørger, hvordan hun modtog beskeden, at hun skulle have ny hofte.

– Jeg var knust. Men det nytter jo ikke noget. Jeg er knust på alle måder, griner hun.

Favoritten vandt Eurovision

Lige nu er Lise Haavik sygemeldt, men hun regner snart med at være på scenen igen, da kalenderen byder på koncerter 14. og 15. juni i Aarhus og Spjald.

– Jeg skal snart ud og synge, så der skal jeg bare være klar. Det var bare rent held, at jeg ikke havde nogle jobs i de her seks uger, slutter hun af.