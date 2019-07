Dansk guitarist: Min ekskæreste har lavet en Peter Lundin

Stefan Jensen fra bandet The Sandmen har en datter med en cambodiansk kvinde, som er tiltalt for overlagt mord og partering

Den tidligere guitarist i det danske rockband The Sandmen er havnet i en ulykkelig situation.

Hans tidligere cambodianske kæreste, der er mor til hans datter, Sally på mellem ni og ti år, er tiltalt for mord i Cambodia.

Det fortæller den 58-årige Jensen i gårsdagen afsnit AK 24syv på Radio24syv.

- Jeg får det her barn - en lille pige - med en kvinde fra Cambodia. Og nu for tre uger siden har hun lige lavet en Peter Lundin. Hun har slået at andet menneske ihjel, forklarer han.

Ifølge det lokale medie Phnom Penh Post er ekskæresten, der bliver identificeret som TS, tiltalt for at have myrdet en 40-årig frisør, som hun skyldte 1000 dollars.

Da hun ikke kunne betale, kvalte hun den 40-årige, der angiveligt var en tidligere veninde. Hun lagde efterfølgende liget i en fryser og parterede det, da hendes datter og nuværende amerikanske mand forlod hjemmet.

- Hun havde en lille restaurant og stoppede en tredjedel af denne her kvinde i sin restaurants fryser og resten af liget i Mekong-floden, forklarer Stefan Jensen, hvilket understøttes af mediets beskrivelse.

Ifølge Phnom Penh Post var det lokale fiskere, der opdagede ligdele i Mekong-floden i tiden efter drabet 3. juni.

- Jeg er meget smart. Jeg var kok tidligere og har erfaring med at partere kyllinger, grise og køer, lød det angiveligt under afhøringen ifølge Phnom Pehn Post.

Stefan Jensens ekskæreste TS er tiltalt for overlagt mord. Foto: Phnom Penh Military Police

Ifølge Stefan Jensen skulle den ulykkelige sag have stillet hans unge datter i en meget vanskelig situation.

Hun bor nu hos sin bedstemor på landet, men Jensen frygter, at hun kan blive udsat for et hævndrab. Stefan Jensen, der selv er i Danmark for tiden, taler med hende på Messenger hver dag.

Angiveligt har det været svært for ham at få samvær med datteren, da han boede i Cambodia.

Stefan Jensen forlod The Sandmen, som han var med til at danne, i 1992. Han arbejder nu som freelancefotograf.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Stefan Jensen.