Dansk hitsanger flytter hjemmefra

Kevin Andreasen, bedst kendt som popsangeren Bro, skal sammen med sin kæreste, Miss Paradise-vinderen Elina Dahl, til at bygge rede.

Men det er bestemt ikke brokvarterne i København, der trækker. Det fortalte den populære musiker, der gav os hittet 'Sydpå', da parret var på den røde løber i forbindelse med 'Danish Music Awards'.

- Vi vil ikke bo inde i København. Jeg er ikke til så mange mennesker. Der skal være stille og roligt, fortalte han til Ekstra Bladet.

23-årige Kevin Andreasen bor stadig hjemme hos forældrene i Rødovre, hvor han er vokset op. Derfor vil han allerhelst blive tæt på den københavnske vestegn, når der skal findes en bolig, der kan huse ham og kæresten.

- Min præference er Rødovre, Albertslund, Hvidovre eller måske Valby, fortalte han, og blev bakket op af Elina Dahl:

- Ja, det skal ikke være for langt væk, men heller ikke for tæt på, sagde hun.

Om det var med hentydning til svigerfamilien eller København vides ikke.

Kevin Andreasen har besluttet sig for at finde sit eget sted sammen med kæresten. Foto: Mogens Flindt

Kevin Andreasen var nomineret til 'Årets danske streaminghit' for førnævnte hitsang, der sidste år blev det mest streamede musiknummer i Danmark.

Dermed er budgettet for et hus eller en lejlighed heller ikke noget problem for parret, forklarede han.

- Der er ikke noget budget. Det lyder mærkeligt, men det, der kommer, tager jeg. Det er ikke, fordi jeg mangler penge, lød det fra den succesfulde sanger.

Parret, der mødte hinanden, da Kevin Andreasen tjekkede ind på 'Paradise Hotel' i 2017, har været genstand for en del debat om holdbarheden af deres forhold.

Det skete, efter et afsnit af dette års udgave af 'Paradise Hotel', hvor Kevin Andreasen tjekkede ind og endte med at kysse med deltageren Klara Montes.

Efterfølgende fortalte Bro, at han ikke havde været Elina utro, da de to ikke dannede par under optagelserne.

'Elina og jeg er stadig sammen den dag i dag. Jeg håber ikke, at mine handlinger har såret nogen og vil lige give jer et godt råd med på vejen: Hold fast i den I elsker. Kæmp for det! Et kys er flygtigt, men kærligheden er dyb. Den er svær at finde, så pas på den, skrev han på poetisk vis på Instagram.