Dansk hitsanger: I USA ville vi være gældsat for livet

Niels Brandt, sanger i hitbandet Minds of 99, er blevet far for anden gang.

Det skriver han på Instagram, hvor han også oplyser, at det var en pige, som kom til verden i går klokken 17.21. Den lille pige har fået navnet Stella Jane Mi-Rae Marinelli Brandt, og det er der en årsag til.

- Det er koreansk tradition, at ens bedsteforældre finder et navn til en. Mi-Rae betyder fremtid på koreansk, skriver han i opslaget herunder, som Ekstra Bladet har fået lov at bringe.

Niels Brandt sender samtidig store roser til sin partner Dina.

- Dina var så mega sej, at I ikke fatter det. Hun fik Stella ud på ingen tid. Det var mindblowing! Både Dina og Stella har det godt, og som I kan se er Arthur meget glad og meget stolt over at blive storebror, skriver han.

The Minds of 99 forstår at sætte fut under publikum. Foto: Andreas Haubjerg

I opslaget sender han store roser til personalet på Rigshospitalet, som han kalder for de mest hjertevarme, kompetente, professionelle og hårdtarbejdende mennesker, der findes. Og samtidig slår han et slag for, at man skal huske at værdsætte de forhold, vi har herhjemme.

Stella er kommet til verden efter besøg hos en fertilitetsklinik, da Dina lider af sygdommen endometriose.

- Dina er jo fra USA, og gennem hendes øjne ser jeg, hvor specielt vores velfærd er her i DK. Havde vi skullet igennem det her i USA, havde vi enten aldrig haft råd til det, eller også ville vi være gældsat for livet. Vi tager det ikke for givet, og vi må aldrig gå efter at blive ligesom USA på det punkt! Der er USA IKKE et forbillede, skriver han.

Niels Brandt er i forvejen far til sønnen Arthur.