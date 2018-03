Dansk instruktør død efter kort tids sygdom

Den Bodilpris-vindende filminstruktør Palle Kjærulff-Schmidt er død 86 år gammel efter kort tids sygdom. Det oplyser familien til Ritzau.

Instruktøren spillede en rolle i "den nye bølge", der var en progressiv kulturbevægelse op gennem 1960'erne, og som formede og ikke mindst omformede dansk film.

Opvokset i et skuespilhjem hvor forældrene Inga Thessen og Helge Kjærulff-Schmidt - også kendt som lærer Andersen i Matador - lå det lige for, at han fik et liv i dansk film. De to blev skilt, da Palle Kjærulff-Schmidt var to.

Som 22-årig debuterede han som teaterinstruktør på Nørrebro Teater, hvor hans stedfar var direktør, i 1953.

Efter at have assisteret på "Far til fire"- og Morten Korch-film var han klar til at instruere sin egen film. Debuten blev filmen "Bundfald" om homoseksuelle, der i 1958 vandt en Bodil for bedste film.

Hans gennembrud kom med filmen "Weekend", der blevet lavet sammen med Klaus Rifbjerg som manuskriptforfatter.

Filmen om en gruppe umodne 30-åriges spiritusvædede sommerhusophold blev "den nye bølges" første store aftryk på dansk film. Den indbragte også Palle Kjærulff-Schmidt hans anden Bodil for bedste film i 1963.

Den efterfølgende film "Der var engang en krig" er betragtet som et af Kjærulff-Schmidts hovedværker. Filmen skildrer en ung dreng, der bliver til en mand under Anden Verdenskrig.

Gennem 1970'erne var Palle Kjærulff-Schmidt med til at lægge gaderne øde søndag aften i samarbejde med Leif Panduro.

Sammen stod de bag "Et godt liv", "Hjemme hos William", "Bertram og Lisa", "Rundt om Selma" og "Adams verden".

Efter succesen på fjernsynsskærmen i 1970'erne har Palle Kjærulff-Schmidt også udtrykt sig gennem fotografier, bøger og radioteaterstykker.

Hans fotografier har blandt andet været udstillet på Louisiana og Brandts Klædefabrik.

Palle Kjærulff-Schmidt var æresmedlem i sammenslutningen af danske film- og sceneinstruktører og er blevet tildelt Statens kunstfonds livsvarige ydelse.