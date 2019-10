Dansk kendis afslører: Jeg har solgt alt

Om det bliver med en barnevogn, på en Christianacykel eller i en autocamper ved Dan Marstrand ikke, men til foråret er den 71-årige legende fra 'Robinson Ekspeditionen' klar til at drage på landevejen og se hvor livet fører ham hen.

Han glæder sig umådeligt meget til at opleve den ultimative frihed, der betyder så uendeligt meget for ham.

- Jeg har boet 10 år langt inde i en skov på Fyn. Der kunne gå 14 dage, hvor jeg ikke så mennesker. Det var frihed på en måde, men nu er jeg klar til at opleve den på en anden måde, siger Dan Marstrand til Ekstra Bladet.

Han har solgt alt, hvad han ejer, og han skylder ikke nogen en krone. Det skal udnyttes.

- Lige nu bor jeg til leje i min søsters hus, som engang var min mors. Det er solgt, så jeg skal være ude 1. maj, og det er altså en oplagt mulighed for at komme ud at opleve noget, siger Dan Marstrand.

Se også: Bombe i 'Robinson Ekspeditionen': Legenden gør comeback

Materielle ting siger ham intet. Har han en tør seng og en sø til et bad, er han tilfreds.

- Når man ikke har så meget, skal der ikke så meget til at gøre en glad. Og for mig er det virkelig de små glæder i livet, der tæller. Jeg behøver ikke så meget, så nu er spørgsmålet så bare, hvad det er jeg skal. Jeg har mange ideer og mulighederne er uendelige. Det føles så fedt at starte på en frisk igen, for man bliver et nye menneske hver gang. Man får ny energi, siger han.

Efter de mange år i frivillig isolation i skoven har Dan Marstrand fundet ud af, at det er meget sundt for ham at komme ud blandt andre mennesker.

- Jeg trænger til at opleve en masse. Jeg har chancen nu, for jeg har ingen bindinger, siger 'Dan The Man', der både har voksne børn og to yngre døtre på 10 og 14, som han har med 'Robinson'-kollegaen Nada.

- Jeg har dem hver 14. dag, og de er helt friske på at tage med mig rundt, siger han.