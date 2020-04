Dansk kendis bliver del af 'Løvens hule'-firma

I starten af 2020 kunne seerne se, hvordan Ronnie Olesen imponerede og rørte løverne i DR-programmet 'Løvens hule', som han forlod med 400.000 kroner for 35 procent af gaming-virksomheden Geekd, da den nordjyske rigmand Jacob Risgaard købte sig ind i firmaet.

I afsnittet lagde Coolshop-stifteren ikke skjul på, at han især var blevet rørt af Ronnies fortælling om, at han som 15-årige vågnede op og var blevet lam i benene på grund af en diskusprolaps. Først efter en operation og et genoptræningsforløb lærte Ronnie at gå igen.

Det ser du ikke på tv: Sådan foregår 'Løvens hule'

Siden 'Løvens hule'-deltagelsen er Ronnie Olesen fortsat med at udvikle Geekd, der for en måneds tid siden fik et nyt ansigt i ejerkredsen. Her købte Alexander Husum, der er en stor stjerne på YouTube, hvor 385.000 følger med, når han lægger videoer op, sig nemlig ind i virksomheden.

Det fremgår af CVR-registeret, og over for Ekstra Bladet bekræfter Ronnie Olesen og Alexander Husum, at det forholder sig sådan.

Alexander Husum fortæller, at han kendte virksomheden inden 'Løvens hule', men efter han så den i DR-programmet, valgte han at besøge den.

- Da jeg kom ind i forretningen, blev Ronnie lidt mundlam. Jeg tror ikke, han havde regnet med, at jeg bare lige ville komme forbi, griner Alexander Husum.

Se også: 'Løvens hule' trodser coronavirussen

Han endte med at bruge en time og 5000 kroner i butikken, og de faldt i snak med hinanden og klikkede godt.

- Kort efter kom Ronnie hjem til mig, fordi han skulle levere et skrivebord, og så sagde jeg noget i stil med, at han også godt lige kunne aflevere nogle procenter af virksomheden. Jeg sagde det i ren sjov, men Ronnie tog det meget seriøst, og så begyndte vi at snakke mere og mere om det, fortæller Alexander Husum.

385.000 følger med, når Alexander Husum lægger videoer op på YouTube. Foto: Jonas Olufson

Blod, sved og tårer

Det første møde skete for omkring to og en halv måned siden, og for en lille måned siden blev Alexander Husum så officielt en del af Geekd. Ifølge CVR-registeret tiltrådte han 24. marts, da Kasper Antonsen, som havde været med til at stifte firmaet, forlod det.

Alexander Husum har købt den fratrådte medstifters ejerandel og en del af de andres og ejer i alt 20 procent af Geekd, mens en lokalforening i Ølgod ifølge CVR-registeret også ejer en mindre del. Jacob Risgaard og Ronnie Olesen ejer fortsat større dele af firmaet.

'Løvens hule'-profil glæder sig over fremgang i firmaet: - Vi er stolte

Geekd-ejerne ønsker ikke at fortælle, hvor meget YouTube-stjernen har betalt for at blive en del af firmaet, men det er formentlig mindre, end firmaet egentlig er værd.

- Årsagen til, at han købte sig ind til den pris, han gjorde, var, at Alexander ville gå ind med blod, sved og tårer og blive partner i stedet for en investor, fortæller Ronnie Olesen.

De to fortæller, at det især er de sociale medier og markedsføring, som Alexander Husum skal hjælpe virksomheden med. De har blandt andet oprettet en YouTube-kanal, der på få uger har ramt 17.000 følgere.

- Idéer er min stærke side, og jeg skyder rigtig mange idéer ud. Ronnie siger nej mange gange, men nogle af dem kan han godt lide, griner Alexander Husum, som også skal passe sin YouTube-kanal ved siden af Geekd.

Se også: Rasende DR-profil: - Det er sindssygt krænkende

'Jeg har ikke brug for løn'

Geekd har for nylig offentliggjort regnskab for seneste regnskabsår, hvor overskuddet efter skat lyder på 30.245 kroner. Det fremgår dog også, at der i løbet af perioden blot er udbetalt løn for 26.137 kroner.

I 'Løvens hule' fortalte Ronnie Olesen, at det var minimalt, hvad han fik i løn. Og sådan forventer han, at det også kommer til at blive i den kommende tid, selvom omsætningen forhåbentlig vokser i Geekd.

- Jeg har talt med Jacob Risgaard om det, og i øjeblikket har jeg ikke behov for løn. Derfor vil jeg hellere ansætte folk og investere i virksomheden i stedet for at tage løn ud til mig selv. Jeg vil hellere vente og kunne tage 30.000 kroner ud om måneden i stedet for at begynde at tage 10.000 kroner ud nu, siger han.

Alexander Husum var for nylig en del af regeringens kamp mod coronavirussen. Her indtog statsminister Mette Frederiksen hans YouTube-kanal i et forsøg på at ramme de unge. Senere i år kan han opleves på tv-skærmen, når TV3 sender den nye sæson af 'Fangerne på fortet'.

DR-profil tager stor beslutning