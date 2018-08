Dansk kendis-datter gift - som 22-årig

Lørdag eftermiddag sagde Janni Rees 22-årige datter Nathalie Mathorne 'ja' til sin kæreste gennem seks år - 24-årige Mads Bislev Jakobsen.

Det skete i Marmorkirken i København, hvor den nærmeste familie og venner var samlet for at hylde det glade brudepar.

Efter ceremonien i kirken fortsatte festen på Østerbro, og her blev der festet til den lyse morgen.

Det fortæller den stolte mor, Janni Ree, til Ekstra Bladet.

Av! Ree river sig: Bruger formue på denne gave til Janni

- Det hele gik bare så fint. Det var en fantastisk eftermiddag og aften. Vi havde fest til langt ud på natten, hvor der var dj, dans og det hele. Så jeg har lidt ondt i håret i dag, siger en glad Janni Ree, der fortæller, at hende og Karsten Ree derfor snart skal ned og have pomfritter.

Ifølge Janni Ree havde hun svært ved at holde tårerne tilbage i forbindelse med brylluppet.

- De var bare så glade, og min datter græd flere gange. Det var så rørende. Jeg havde også selv svært ved at lade være med at græde. Da jeg holdt tale fik tårerne frit løb, fortæller Janni Ree.

Artiklen fortsætter under billederne...

Her ses det glade brudepar foran Marmorkirken, efter de har sagt ja til hinanden. Foto: Oscar Frevert

Parret har været kærester i seks år. Foto: Oscar Frevert

Parret blev kørt fra kirken i karet. Foto: Oscar Frevert

Rejse i gave

Hun fortæller, at brylluppet var meget traditionelt.

- Der var fem retters menu og taler og sange og alt det, der hører til. Så det kunne ikke være meget bedre, siger Janni Ree og fortæller, at hende og Karstens bryllupsgave også faldt i god jord hos brudeparret.

- Vi gav dem en rejse til Maldiverne. De skal faktisk med et fly allerede mandag, og de vidste ingenting om det. Det blev de virkelig glade for. Nathalie græd. Så det faldt i rigtig god jord.

Se også: Janni passer på sin afdøde far: Han får nyheder og vodka

Ifølge Janni Ree havde hendes datter været meget nervøs op til brylluppet, så det var en lettelse, at alt gik godt.

- Hun har været meget nervøs, fordi der har jo været så meget, og hun har også før kæmpet med angst. Så det er jo bare en lettelse, at det er gået så godt, og jeg tror ærlig talt, at de bare glæder sig til at komme til Maldiverne nu og slappe af. Hun har haft meget om ørerne, også i forbindelse med min fars død. Men nu er hun gift, og så er hun endda også kommet ind på sygeplejerske-studiet, siger den stolte mor og fortsætter.

- Jeg er sikker på, at de nok skal blive meget lykkelige. De er jo unge, men har været sammen i seks år, og min svigersøns far mødte også hinanden i den alder, og de er stadig sammen i dag. Så det tror jeg på, at de også er, lyder det fra en stolt mor.

Lider af angst

Nathalie har tidligere åbent fortalt om sin angstdiagnose og i dagene op til brylluppet havde hun det meget svært. Det hjalp dog lidt på humøret, da hun kort inden brylluppet fik at vide, at hun var kommet ind på drømmestudiet som sygeplejerske.

– Jeg er så lykkelig, for det slog mig virkelig ud, at jeg ikke kom ind sidste år. Det skal nok blive et rigtig godt år, og jeg er meget spændt på, hvad fremtiden byder på, skrev hun på bloggen, hun deler med sin mor, lige op til bryllupp

Du kan se mange flere billeder af det flotte brudepar herunder:

Her ses det glade brudepar. Foto: Privatfoto

Parret blev kørt fra Marmorkirken i karet. Foto: Privatfoto

Parret foran kareten klar til fotografering. Foto: Privatfoto