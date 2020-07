Dansk kendis deler ærligt bikini-billede

Szhirley vil hellere leve livet, end hun vil kæmpe for den 'perfekte' krop

#Fedtness

Sådan skriver sangerinden og skuespilleren Szhirley i et opslag på Instagram, hvor hun fortæller, at hun ikke vil gøre alt for den 'perfekte' krop, men hellere vil nyde livet.

På billedet, som er tilknyttet opslaget, sidder Szhirley med siden til og viser sin krop, som den er.

'Jeg er slank-ish, med korte stænger, lårbasser og masser af mås, løs hud på maven efter 2 graviditeter og fordi jeg ikke gør alt hvad der skal til, for at jeg slipper af med hyggerullen. Det er det jeg kalder #Fedtness, og ved du hvad, det er bare helt ok.'

'Jeg vil hellere leve livet, end at forbyde mig selv alskens nydelse, for at have den ‘perfekte’ krop,' skriver hun blandt andet i opslaget, som har fået tæt på 10.000 likes på Instagram.

'Fanme god nok'

I opslaget fortæller hun, at hun også har haft en periode, hvor hun ikke har været glad for disse ting ved sin krop, men at hun i dag har sluttet fred med sig selv, som hun er.

'Jeg er fanme god nok, og den eneste af mig i hele verden, ligesom du er den eneste af dig på jorden,' skriver hun.

Szhirley forsøger med opslaget at få sine følgere til at elske sig selv, men det betyder ikke, at man ikke kan forbedre sig selv, skriver hun. Man skal bare være faldet helt på plads i sig selv først, så man kan tage de rigtige beslutninger om sin egen krop.

Sangerinden bliver 44 år til september, og hun har da også været i rampelyset længe. I 1996 debuterede hun som sangerinde, og omtrent ti år senere fik hun sin debut som skuespiller.

Sidste år kunne man blandt andet se hende i julekalenderen 'Julestjerner' på DR, som dog er en genudsendelse fra 2012.

Hun danner i dag par med produceren Mads Møller, som hun også har to børn med.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Szhirley til det ærlige billede, men hun er i skrivende stund ikke vendt retur.