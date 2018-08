Dansk kendis efter brud: Sådan går det med kærligheden

Det var en glad og smilende Johannes Nymark, som Ekstra Bladet mødte til gallapremieren på Bille Augusts film 'Lykke-Per' onsdag aften.

Selvom han smilede over hele femøren, svarede han ganske kort og hemmelighedsfuldt, da Ekstra Bladet spurgte ind til, hvordan det går med kærligheden.

- Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal svare til, sagde en grinende Johannes Nymark.

- Men det går godt på den front. Jeg er meget glad, og jeg kan sige, at det har været en dejlig sommer, lød det hemmelighedsfuldt fra Johannes Nymark, der dog troppede op på den røde løber alene.

Skilt fra Silas Holst

Tilbage i december sidste år annoncerede Johannes Nymark og Silas Holst på de sociale medier, at de skulle skilles. Sammen har de med veninden Louise Mahnkopf datteren Maggie My og sønnen Bob Jones.

'Livet er fuldt af udfordringer og op- og nedture. Det er fuldt af kærlighed, sorg, travlhed og alt muligt andet som gør, at det ikke altid flasker sig som vi havde forestillet os det. Joe og jeg har valgt at skilles som kærester og ægtemænd - men vi bliver sammen som tætte venner og ikke mindst som forældre til vores to fantastiske børn', lød udmeldingen fra kendis-parret.

Johannes Nymark var glad og smilende, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber. Foto: Tariq Mikkel Khan

Til gallapremieren fortalte Johannes Nymark, at det trods bruddet går godt med den lille familie.

- Vi har det allesammen rigtig godt og kommer stadig godt ud af det med hinanden. Så det går godt med vores lille familie, der er ingenting der, lød det fra Johannes Nymark, inden han smuttede ind for at se 'Lykke-Per'.

Ny kæreste

Siden bruddet med Silas Holst fandt Johannes Nymark dog kærligheden på ny og afslørede, at han var blevet kærester med norske Jonas Løvik.

Det forhold holdt dog ikke længe.

- Ja, det er rigtigt, at Jonas og jeg kun er venner. Vi startede som venner og har besluttet at det er dét, vi skal være. Vi kommer stadig til at ses som rigtig gode venner, skrev han i en sms til Ekstra Bladet ganske få måneder efter, at de havde bekræftet forholdet.

Silas Holst har siden bruddet også fundet kærligheden og danner i dag par med Nicolai Schwartz, der tidligere blandt andet har medvirket i 'Paradise Hotel'.

