Dansk kendis gennemgår voldsom operation

De seneste år har Louise Dorph Houvenaeghel været plaget af smerter i kæben, men nu håber hun, at hun har fundet en løsning, så hun én gang for alle kan slippe for smerterne.

Derfor lagde hun sig mandag under kniven og gennemgik en operation. Det skriver boligstylisten, der blandt andet har medvirket i TV2 Fri-programmet 'Sig det med bolig', i et opslag på Instagram.

'I det seneste år har jeg været i narkose fire gange; to kikkertoperationer, en stamcellebehandling (hvor de har taget stamceller fra min hofte og lagt ind i kæbeleddet) og senest i går (mandag, red.) et åbent kirurgisk indgreb på Rigshospitalet.'

'Alt i alt har jeg kæmpet med en nedbrudt kæbe, der i august 2017 gik i stykker, da jeg tyggede på en karamel. Det har været to år og fem måneder med smerter - jeg ved, det heldigvis ikke er livstruende. Men åh, hvor jeg håber, det virker denne gang,' skriver 49-årige Louise Dorph blandt andet i opslaget.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Louise Dorph, der stadig er mærket af operationen. Via SMS fortæller hun dog, at det går den rigtige vej.

'Det har været en lidt hård omgang. De har åbnet op ind til kæben, og derfor er jeg helt hævet i den ene side af hovedet. Jeg ligner en lille hamster. Ellers er det gået godt. De er jo dygtige på Rigshospitalet,' fortæller hun og fortsætter:

'Jeg havde dog en stor frygt inden operationen. De skulle åbne op, der hvor nerverne går ind til ansigtet, og derfor var der en risiko for, jeg kunne blive lam i den ene side af ansigtet. Heldigvis er jeg helt mig selv igen.'

Startede med en karamel

Problemerne startede i august 2017, og siden har Louise Dorph døjet med kæbeproblemer.

'Det er lidt en lang fortælling, for man er lidt lost, hvis man har problemer med kæben. Hos mig startede det med en karamel, som fik min kæbe til at gå ud af led. Faktisk er det en diskusprolaps,' skriver hun og fortsætter:

'Det endte i slidgigt, fordi der ikke var brusk mellem knoglerne. Udover det har jeg også en meniskskade. Så kæben var næsten helt ubrugelig til sidst. Jeg ved, der er mange, der kæmper med noget lignende. Man skal virkelig holde fast og bede om at få behandling. Det hjælper ikke altid med en bideskinne, som mange siger.'

Louise Dorph fylder 50 år, få dage efter hun 30. januar får fjernet stingene efter operationen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Tåler ikke morfin

Boligstylisten er allerede blevet udskrevet efter operationen.

'Jeg er kommet hjem, sådan er det jo. Man ryger hurtigt ud af vagten. Men det er nu også meget dejligt at komme hjem i sin egen seng,' skriver Louise Dorph.

Hun har stadig ondt efter indgrebet, men hun satser ikke på, at hun skal ligge længe i sygesengen.

'Uheldigvis kan jeg ikke tåle morfin, så hellere have ondt end at kaste op. Jeg skal spise flydende og blød kost de næste 14 dage, og 30. januar skal jeg have taget stingene. Jeg satser dog på, at jeg er klar til job igen på mandag. Det vil jeg.'

Nu krydser Louise Dorph fingre for, at hun endelig kan få løst problemerne én gang for alle.

'Hvis det ikke virker denne gang, er næste step vist en ny kæbe. Der håber jeg ikke, jeg lander,' slår hun fast.

Louise Dorph Houvenaeghel har tidligere været gift med tv-værten Jes Dorph-Petersen. De to blev skilt i 2015.

