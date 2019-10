Dansk kendis om skilsmisse - Det var en kæmpe falliterklæring

I juli 2017 annoncerede den danske sanger Thomas Buttenschøn, at han og forfatteren Cana Buttenschøn skulle skilles efter otte års ægteskab.

Siden da har parret ikke fortalt meget om skilsmissen, og hvordan de er kommet igennem det.

Men det laver Cana Buttenschøn nu om på. Onsdag aften er hun hovedperson i 'Til middag hos...' på TV3, og her sætter hun ord på, hvordan hun har klaret sig igennem skilsmissen.

- Det har været en vild proces. Det var sindssygt hårdt at gå fallit på den måde. Det synes jeg faktisk, det var, siger hun i programmet og har svært ved at holde tårerne tilbage.

Ifølge Cana Buttenschøn var det især svært for hende at skulle fortælle om skilsmissen til parrets fælles børn, Jens og Peter.

- Det var meget, meget svært. Jeg følte, at jeg var ond og fej over for mine børn. Hvorfor kæmpede jeg ikke mere? Hvorfor gjorde jeg ikke noget mere? Men vi havde prøvet alt, vi kunne. Det værste ved alt det her - i hvert fald op til skilsmissen - var, at vi skulle beslutte det her. Jeg tænkte, at jeg nu ville ødelægge mine børn, siger hun ærligt.

Også det faktum at hun mistede Thomas Buttenschøn gjorde ondt.

- Det er mega svært, og samtidig er det vildt at miste det menneske, man har haft så tæt på i så lang tid. Jeg elskede jo det menneske meget, meget højt, og det gør jeg på sin vis stadig, men på en anden måde. Han er mine børns far. Han er et meget, meget vigtigt menneske i mit liv, siger Cana Buttenschøn.

I denne uge er Le Gammeltoft, Pelle Hvenegaard, Janus Bakrawi og Cana Buttenschøn med i 'Til middag hos...'. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

Rørt

Til Ekstra Bladet fortæller Cana Buttenschøn, at det var rørende for hende at fortælle om skilsmissen over for de tre gæster.

- Jeg tror, jeg bliver berørt, fordi jeg mærker de andres opbakning. De andre forstår de følelser, jeg fortæller om. Det er enormt rart at blive mødt i. Skilsmisse er forbundet med mange svære følelser, som kan være svære at håndtere. Det var dejligt at blive mødt i det og fortælle åbent om det. Uanset om man har oplevet det selv eller ej, så tror jeg sagtens, man kan forstå følelserne omkring det, siger hun til Ekstra Bladet.

Cana Buttenschøn fortæller, at bruddet for hende var en meget svær proces, og at det tog hende lang tid at komme ovenpå igen.

- Det var en voldsom proces at gå igennem en skilsmisse. Det føltes som en kæmpe falliterklæring, for jeg havde aldrig tænkt, at jeg var sådan en, der skulle skilles. Jeg har været med til at skabe stigma om skilsmisse over for mig selv. Jeg har ikke stilet efter det eller tænkt, at vi nogensinde skulle, så det var en kæmpe falliterklæring, at det gik i stykker, siger hun og fortsætter:

- Det gør ondt at give op på den drøm, man har. Men det, der gjorde allermest ondt, var bekymringen om mine børn. Det var dem, der var mest i mine tanker omkring skilsmissen. Jeg var bange for at skade mine børn ved ikke at kæmpe endnu mere.

Cana Buttenschøn har fundet kærligheden på ny efter skilsmissen. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

- Hvordan klarede du dig igennem den hårde periode?

- Det var en svær periode for mig. Jeg havde svært ved at finde ud af, hvem jeg selv var. Jeg havde ikke forudset, at jeg skulle stå der. jeg synes, det var meget voldsomt at skulle lære mig selv at kende som mig og i en anden konstellation, siger Cana Buttenschøn.

Selvom hun og Thomas Buttenschøn samarbejder godt om deres fælles børn i dag, har hun ikke lyst til at sige meget om deres indbyrdes forhold.

- Jeg har ikke lyst til at gå i detaljer om vores forhold i dag. Men jeg har en kæmpe respekt for Thomas, og han er en vidunderlig far. Han vil altid være et vigtigt menneske i mit liv.

I dag har Cana Buttenschøn fundet en ny kæreste, som hun bor sammen med, og som hun med sine egne ord er meget glad for.