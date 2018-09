Dansk sangerinde opereret igen: Kønt så det ikke ud

I 2016 kunne man møde både Keld og Hilda med hver en krykke. Det kaldte på et par godmodige drillerier om parret, der gør alting sammen, selv om baggrunden var alvorlig nok – Keld Heick havde ødelagt sin akillessene, og fruen havde fået opereret foden.

I år har der så være bud efter krykken igen – heldigvis kun til Hilda – eller uheldigvis kan man sige for hende. Der var nemlig knækket en skrue i foden.

– I ’16 fik jeg på grund af slidgigt indopereret en plade under mine tæer, men så viste det sig, at en skrue under den ene tå var knækket, og at dette var årsagen til mine smerter i foden, forklarer den nu 72-årige Hilda Heick.

Rynker gik ud over sikkerheden: Jeg har følt mig som en klumpedumpe

Problemerne med smerter i foden voksede hen over et års tid og blev særligt alvorlige, da parret flyttede tilbage til Danmark i april i år.

Noget galt

– Jeg vidste jo godt, at der var et eller andet galt, men jeg vidste ikke hvad – og det er klart, at under en flytning, hvor man går og slæber meget, kan man let overanstrenge sin fod. Så det var det, jeg gjorde, og til sidst måtte jeg bide i det sure æble og blive reopereret, fortæller hun.

Se også: Familien Heick flytter hjem: Vi blev trætte af svenskerne

Operationen forløb fint. Desværre var det nødvendigt at beramme den midt i sommerens hedebølge, fordi der her var færrest engagementer for Heick’erne. Men det betød så, at Hilda i seks uger måtte går rundt med en støvle, og den var mere end varm.

– Vi optræder blandt andet altid på Langelands Festivalen, og det gjorde vi naturligvis også i år, men det foregik altså med fod og underben forsvarligt indkapslet i den urimeligt varme støvle – og kønt så det heller ikke ud. Derfor måtte jeg jo klæde mig med noget, der camouflerede. Jeg ville ikke stå på scenen og ligne en syg gammel kone, erklærer hun.

I dag går det hele meget bedre. Hilda er blevet genoptrænet, og nu kan hun igen have sko på – også pæne sko.

– Når vi skal ud og spille, vil jeg jo gerne se lidt ordentligt ud, siger hun og tilføjer:

Næsten smertefri

– Jeg er stort set smertefri, og det er jeg taknemmelig for. Jeg valgte at blive genoptrænet, og det var klogt. I 2016 sprang jeg genoptræning over, fordi jeg mente, at det kunne jeg selv klare. Men det hele tog meget længere tid, fordi jeg ikke fik ordentlig genoptræning. Denne gang valgte jeg en fysioterapi-klinik, der hedder Klinik, og jeg skal love for, at han fik mig i gang.

Se også: Hilda afslører: Keld skal finde en anden når jeg dør

Når Hilda kunne blive opereret i den hast, skyldes det, at hun har en sygeforsikring, som betalte hendes operation på privathospital.

– Skulle det være sket igennem det offentlige system, havde jeg nok ventet endnu. Alligevel kan jeg godt have lidt dårlig samvittighed over, at jeg har mulighed for at have en forsikring og komme til med det samme. Det skulle jo være ens for alle. Men sådan er det desværre ikke. Til gengæld har jeg stort set passet mit arbejde på trods af operationen. Men jeg synger jo heller ikke med foden, griner Hilda Heick.