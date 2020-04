Dansk kendis-par skal være forældre

Det er kun knapt et år siden, skuespilleren Julie Christiansen og balletdanseren Benjamin Buza blev kærester, men allerede nu bærer deres kærlighed frugt.

Parret venter deres første barn til sommer, og det bliver en pige. Det fortæller 32-årige Julie Christiansen til på sin Instagramprofil.

Til et klip med hendes bulende mave skriver hun:

'Det er ikke kun isolationsfedme.. Altså, der er masser af burgere derinde, men der er altså også en lille pige, som danser rundt hver dag, og som heldigvis ikke aner hvad der sker i verden lige nu. Der er mange grunde til, at sommeren bliver helt fantastisk!'

Overfor Se og Hør bekræfter Julie Christiansen den gode nyhed.

- Vi ville være lykkelige for begge køn, men Benjamin drømte virkelig om at få en datter, så det er jeg så glad for at kunne give ham!, siger skuespilleren, der senest har medvirket i filmen 'Kollision' samt i film og tv-serien 'Lykke-Per'.Siden det celebre par fandt sammen i sommeren 2019, har de flere gange fortalt Ekstra Bladet om udvikling i deres forhold.

I september fortalte hun, at Benjamin Buza var rykket ind hos hende.

- Ja, vi er flyttet sammen hos mig på Vesterbro, fortalte Julie Christiansen, der også på Instagram delte et billede fra flytningen, hvor det så ud til, at der også var tid til hygge med pizza og rødvin sammen med familie og venner imellem de mange kasser, der skulle slæbes op til Julie Christiansens lejlighed.

I starten af 2020 fortalte skuespilleren, at parret have taget næste skridt.

- Vi har faktisk købt en lejlighed sammen. Det er noget, der er ved at blive bygget, så vi flytter først ind til december.

Det betyder med andre ord, at parrets pige skal leve sin første måneder i lejligheden på Vesterbro.

