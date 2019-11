Dansk kendis: Se min nye røv

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

Der ventede kendisfruen Janni Ree et smertehelvede af en anden verden, da hun i midten af oktober lagde sig under kniven hos klinik Cerix i Hellerup for at få gjort sin numse mere fyldig.

Her blev fedt fra kroppen skudt ind i ballerne, og efterfølgende beskrev Ree sig som en, der 'er blevet tæsket med en jernstang'.

Janni Ree fremviser stolt resultatet af operationen. Foto: Privat

Men nu kan hun ånde lettet op.

- Jeg har ikke været overvægtig, så det var begrænset, hvor meget fedt de kunne tage, men det ser rigtig pænt ud, siger Janni Ree om sin nye og mere fyldige numse.

- Jeg har hørt, at de yngre ikke har mærket noget særligt med smerter, og jeg synes, det har taget lang tid. De første dage er værst. Du kan ikke sidde eller ligge ned i seks uger, og det er faktisk først nu, jeg kan strække mig ud, når jeg ligger i sengen.

- Jeg kan også sidde ned, men jeg har det bedst ovenpå min pude, griner hun.

Janni Ree fortæller, at hun efterhånden er så meget ovenpå, at hun har tænkt sig at genoptage træningen.

- Man kommer ud på en prøve ved sådan en operation, men jeg er meget tilfreds, siger hun.