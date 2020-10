Dansk kendis: Stramt med tv-sex

Den kommende 'All Star'-udgave af 'Ex on the Beach' kan nu præsentere sin anden deltager

Det var en glad og forventningsfuld Lina Maria Busk, der drog til Grækenland for at deltage i den tredje sæson af 'Ex on the Beach', men oplevelsen endte langt fra, som hun havde håbet.

Fyrene døbte Line Maria og de andre piger 'Nonneklostret', fordi de var mere interesserede i hinanden end fyrene. Nu prøver hun igen, da Line Maria er blandt deltagerne i den kommende 'All Star'-udgave af programmet.

- Jeg blev lovet en masse flotte fyre og søde piger. Det løfte holdt de, smiler Line Maria, da Ekstra Bladet møder hende ved optagelsernes spæde start.

Hun fremhæver selv det såkaldte nonnekloster, som en af årsagerne til, at hun gerne vil give programmet en chance mere. Hun mener nemlig ikke, at man fik set den sande Line Maria.

- Nonneklostret er en af grundene til, at jeg gerne vil være med igen. Ikke at jeg fortrød, at jeg ikke havde sex, men der var bare ikke nogen, der var min type. Jeg har det også lidt stramt med sex på fjernsyn. Det er noget meget intimt mellem ham og jeg, siger Line Maria og tilføjer:

- Havde der været en fyr sidste år, der havde min interesse, kunne vi snildt have rendt rundt og kysset lidt. Men der var ikke nogen, og jeg er måske lidt kræsen.

Line Maria da Ekstra Bladet møder hende til pressedagen. Foto: Janus Nielsen

Hun fortæller, at hun også var hæmmet af, at det var hendes første tur med et tv-program. De mange kameraer hæmmede hende, mener hun.

- Mine venner sagde, at de kunne se, jeg ikke var på 100 procent. Jeg viste måske 40 procent af, hvem jeg var, og det er sindssygt ærgerligt. Jeg var pissenervøs ved det hele, alt blev jo filmet. Denne gang vil jeg så gerne vise, hvem den rigtige LM er, siger Line Maria.

Det kræver dog, at der kommer en helt særlig fyr, hvis hun skal lave noget med en fyr i programmet. Da Ekstra Bladet beder hende fortælle, hvad hun søger i en fyr, afslører hun, at mærkatet 'kræsen' har noget på sig, da der skal kunne sættes en kavalkade af flueben.

- Jeg søger en fyr, der er smilende, glad og gerne opråbende på den gode måde. En, der er lidt kæk og kommer med nogle fede kommentarer. Jeg kan virkelig godt lide, at de er 'på', og så skal han selvfølgelig se godt ud. Have et glimt i øjet, et dejligt smil og få mig til at føle mig som den bedste i verden, så jeg svæver på en lyserød sky.

Om det lykkes Line Maria at finde en fyr, der lever op til den beskrivelse, kan ses, når 'Ex on the Beach - All Stars' rammer streamingtjenesten Dplay 1. november.

