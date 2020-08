Dansk kendispar deler stor nyhed: 'Så stolt'

Anders Lindegaard og Sofie Bording kunne tidligere i år dele en glædelig nyhed, mens coronakrisen var på sit højeste i midten af april.

Her fortalte de, at de skulle være forældre sammen.

'En lille (stor på dette tidspunkt) kærlighedsbesked fra os. Jeg er mere end halvvejs, og jeg kan ikke vente, til jeg har dig i mine arme,' skrev Sofie Bording dengang på Instagram.

Og kort før udgangen af august fik familien et ekstra medlem. Det afslører både Anders Lindegaard og Sofie Bording på Instagram, hvor de har delt det samme billede.

'Jeg er så stolt af og taknemmelig for disse to,' skriver Anders Lindegaard blandt andet med et hjerte og en dato, der fortæller, at fødslen skete lørdag 29. august.

'Stolthed vil aldrig være nok til at beskrive denne følelse,' skriver Sofie Bording til det billede, hun har delt.

Anders Lindegaard, der i dag spiller i Helsingborgs IF i Sverige, og Sofie Bording har dannet par siden 2017.

I sensommeren 2016 kom det frem, at Lindegaard, der tidligere blandt andet har spillet i Manchester United, skulle skilles fra sin kone gennem to år, Missé Beqiri.

Sammen har de sønnen Julian.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra det nybagte forældrepar.