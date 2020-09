Dansk kendispar er blevet forældre

Skuespilleren Julie Christiansen og balletdanseren Benjamin Buza kunne i april fortælle den glædelige nyhed, at de to skulle være forældre for første gang.

Og nu er to blevet til tre hjemme ved kendisparret, der har boet sammen i et års tid.

Det afslører Julie Christiansen på sin Instagram-profil, hvor hun har delt et billede af datteren.

'Evi,' skriver hun kort og godt til billedet af den nyfødte pige og tilføjer et hjerte.

33-årige Julie Christiansen afslørede graviditeten i april med en video på Instagram.

'Det er ikke kun isolationsfedme.. Altså, der er masser af burgere derinde, men der er altså også en lille pige, som danser rundt hver dag, og som heldigvis ikke aner hvad der sker i verden lige nu. Der er mange grunde til, at sommeren bliver helt fantastisk!' skrev hun dengang.

Julie Christiansen og Benjamin Buza fortalte i juni 2019, at de var blevet kærester, og i september samme år flyttede de sammen.

- Ja, vi er flyttet sammen hos mig på Vesterbro, fortalte Julie Christiansen, der også på Instagram delte et billede fra flytningen, hvor det så ud til, at der også var tid til hygge med pizza og rødvin sammen med familie og venner imellem de mange kasser, der skulle slæbes op til Julie Christiansens lejlighed.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Julie Christiansen.