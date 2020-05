Dansk kendispar går fra hinanden

'Ex on the Beach'-parret Nicklaes Olsen og Amanda Mogensen er ikke længere sammen

Amanda Mogensen og Nicklaes Olsen var den helt store kærlighedshistorie i den seneste sæson af 'Ex on the Beach'.

Efter hjemkomsten flyttede de sammen hos Nicklaes i Hedehusene, og der var amoriner i luften ved forpremieren, hvor de kyssede på den røde løber.

Men i den seneste tid har særligt Amanda virket oprevet på de sociale medier, hvor hun med tårer i øjnene har bedt sine følgere om ikke at spørge mere til, om hun og Nicklaes stadig er sammen.

Over for Ekstra Bladet har hun også afvist at kommentere forholdet, men nu løfter Nicklaes sløret for den triste nyhed. Han er træt af at lyve.

- Der er utroligt mange, der har spurgt, helt ekstremt mange faktisk, om mig og Amanda stadig er kærester. Jeg gider ikke rigtig gå og lyve om det mere, siger Nicklaes i en video, som han har lagt op på Instagram.

Amanda Mogensen fotograferet i Brasilien i forbindelse med optagelserne til 'Ex on the Beach' sæson fire. Foto: Janus Nielsen

Her fortsætter han:

- Sandheden er, at vi ikke er kærester mere. Jeg har gjort det forbi med Amanda, og det gjorde jeg forrige weekend. Jeg gjorde det, fordi jeg ikke havde de rigtige følelser mere. Jeg følte ikke, jeg var det rigtige sted, og det var jeg ærlig omkring over for Amanda. Det var super hårdt, og det er sindssygt hårdt nu, for Amanda er virkelig ked af det, og jeg er selv ked af det over at gøre Amanda ked af det, for det har jeg aldrig ønsket.

Nicklaes og Amanda var smaskforelskede ved forpremieren på 'Ex on the Beach' i februar, hvor de kunne fortælle, at de flyttede sammen. Foto: Linda Johansen

I videoen understreger han, at Amanda betyder 'sindssygt meget' for ham, og at han altid vil elske hende. Men følelserne var der ikke længere.

- Og det er synd at køre den videre, hvis man har det sådan. Hun fortjente at få det at vide, og jeg var bare ærlig over for hende og ærlig over for mig selv, siger han, inden han runder af:

- Jeg ønsker Amanda alt det bedste i verden. Det er bare ikke sammen med mig. Det eneste rigtige var at gøre det forbi, og det har jeg gjort.

Til Ekstra Bladet fortæller Nicklaes Olsen, at han har det godt og hviler i beslutningen.

- Jeg er glad nok. Jeg har været træt af at holde det hemmeligt. For min skyld havde vi ikke behøvet at trække det så langt ud, som det er endt med, siger han og understreger, at det ikke var nemt at slå op med Amanda.

- Det var meget svært. Jeg gik med tanken i to-tre ugers tid, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Jeg elsker hende rigtig højt, men jeg havde ikke de der kærestefølelser mere, og det var synd for hende, siger han.

Amanda er nu flyttet ud af hjemmet i Hedehusene, fortæller han.

I 'Efter Ex' fortalte Nicklaes om, at han var træt af at blive mistænkeliggjort, hvilket man kan se i videoen over artiklen. Det var dog ikke jalousi - eller for den sags skyld utroskab - der gjorde, at forholdet sluttede.

- Nej, den der mistro spillede ikke en stor rolle, for hun var god til at styre det til sidst. Det var bare følelserne, den var gal med. Det har faktisk været et rigtig godt forhold, siger Nicklaes.

Han fortæller også, at han nu vil se frem til at være sig selv i en rum tid.

- Lige pt. snakker vi ikke rigtigt sammen. Hun vil stadig gerne finde ud af det og holde kontakten, så for hendes skyld er det nok bedst, at vi ikke snakker så meget sammen, siger han.