Dansk kendispar hjemløse: Må bo i campingvogn

De næste mange måneder har Annette Heick og Jesper Vollmer ikke noget sted at bo og må derfor ty til alternative midler.

Det fortalte Jesper Vollmer, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber til Zulu Comedy Galla torsdag aften.

Her forklarede han nemlig, at parret og deres to sønner vil være 'hjemløse' det næste stykke tid, og at de derfor skal bo i campingvogn.

- Vi har købt nyt hus i Søllerød, som vi får nøglerne til her i weekenden. Fordi der skal gøres så meget i huset, inden vi kan flytte ind, så skal vi bo i en campingvogn i flere måneder, indtil tingene kommer på plads. Så man kan vel godt kalde os hjemløse, sagde Jesper Vollmer med et grin til Ekstra Bladet.

Ifølge Jesper Vollmer er det dog ikke hvilken som helst campingvogn, de kommer til at bo i.

- Det var så heldigt, at Annette kender en, som har sådan et firma, hvor der bliver solgt og udlejet campingvogne. Så han kommer med en ni meter lang campingvogn på mandag, som hele familien skal bo i. Jeg var meget overrasket, da Annette fortalte, at det var en ni meter lang campingvogn. Der er både en voksen- og børneafdeling, siger Jesper Vollmer med et smil.

Jesper Vollmer mødte op til Zulu Comedy Galla med sin søn. Foto: Mogens Flindt

Skal totalrenoveres

Jesper Vollmer fortæller, at der er meget, der skal laves i huset, før familien kan flytte ind.

- Der skal laves virkelig meget. Der skal laves køkken, badeværelser, alle gulve skal høvles af, og jeg kunne fortsætte.

Familien glæder sig dog til at komme på plads i huset. I Søllerød har de nemlig mange bekendtskaber, som de ser frem til at komme tættere på.

- Vi er simpelthen så glade. Det ligger et rigtig godt sted. Drengene er startet i skole oppe i Holte - faktisk på Annettes gamle skole, så det er mors gamle 'hood'. Mormor og morfar bor 10 minutter derfra, og vores gamle venner er deroppe. Jeg har jo arbejdet på Søllerød Kro i mange år også, så nu bliver det hjem i stedet for, at vi er gæster. Vi er helt oppe at køre, og vi er simpelthen så glade.

Intensivt program

For et par år siden var Jesper Vollmer ude for en meget grim ulykke, da han brækkede nakken under en badeferie til Thailand. I dag lever han stadig med mén efter ulykken, og det har påvirket familien.

- Jeg er ikke helt ovre ulykken. Jeg har stadig mange mén i den ene side af kroppen. Jeg er lige startet på et sindssygt spændende projekt inde i noget der hedder 'Copenhagen Pilates'. Det er et projekt, hvor de prøver at reparere på folk, der er blevet skudt eller andet, mens de har været i krig. De har sagt ja til at kigge på min rygmarvsskade, siger han og fortsætter.

- Så jeg er startet i sådan et års projekt hos dem for to uger siden. Jeg kan allerede mærke forskel nu. De er sindssygt dedikerede, og de går ind og arbejder med de muskler, jeg ikke har haft fat i i mange år. Jeg er spændt på, om det gør min gang bedre, siger Jesper Vollmer.

Han fortæller, at han i dag stadig har problemer med at gå, og at hans ene hånd er 'helt tosset', som han selv udtrykker det. Det har til tider gjort det svært for ham at udføre sit arbejde som kok. Alligevel lader han det ikke slå ham ud.

- Så det bliver rigtig spændende at se, hvad de kan gøre for mig. Men vi har det rigtig godt og nyder livet.