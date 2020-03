Dansk kendispar i stor sorg: Tager drastisk beslutning

Kendisparret bestående af den tidligere Playboy-model Joan Divine og 'Vild med dans'-stjernen Michael Olesen har i flere år kæmpet for at få børn.

I hele syv år har de været i opslidende fertilitetsbehandling, som i sidste ende er endt ud i en lang række spontane aborter, og de har flere gange åbent italesat, hvor stor en sorg de befinder sig i, fordi de ikke er lykkedes med at få børn indtil videre.

Den hårde kamp fik sidste år 40-årige Joan Divine til at meddele på sin blog, at hendes krop ikke kunne holde til mere efter syv år i fertilitetsbehandling, og at parret derfor ville opgive håbet om at blive forældre.

Men nu har de igen besluttet sig for give børnedrømmen et forsøg. Denne gang på en fertilitetsklinik i Rusland.

Det fortæller Joan Divine til Ekstra Bladet.

- Lige nu er vores forsøg jo sat i bero på grund af coronavirus, men vi var lige nået at starte op på en klinik i Rusland, og vi havde været til en masse undersøgelser, siger Joan Divine og fortsætter:

- Da jeg meldte ud, at jeg stoppede med den her behandling, og at jeg ikke kunne overskue det mere, var jeg sikker i min sag, men så var der virkelig mange, der anbefalede den her klinik i Rusland til mig, inden jeg gav op. Så jeg var inde og google det, og så var jeg til et seminar i Malmø, og der blev jeg enig med mig selv om, at hvis vi skulle prøve igen, så var det altså den her klinik.

37-årige Michael Olesen og 40-årige Joan Divine har dannet par siden 2013. Foto: Mogens Flindt

Indtil videre er Joan Divine fuld af forhåbninger for behandlingen i Rusland.

- Det er noget helt andet på den klinik. Jeg er virkelig blevet taget godt imod. Vi flyver frem og tilbage og er afsted et par dage ad gangen, så det er dyrt, men samtidig har de en garanti, som hedder, at hvis man ikke bliver gravid, får man 80 procent at sine penge tilbage, siger hun og tilføjer:

- Vi ser positivt på det. For nu skal det bare lykkes. Jeg er meget håbefuld. I Danmark er det meget det samme, og nu er der helt nye øjne på, så jeg er fortrøstningsfuld, og vi bliver virkelig hørt, og det synes jeg er det vigtigste.