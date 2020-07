Dansk kendispar overrasker

Realitydeltageren Ditte Lee og sangeren Mario Sciacca fra hitbandet Muri & Mario venter deres første barn.

Det afslører de på sociale medier, hvor de skriver 'baby on board', og Ditte holder et scanningsbillede i hånden.

Ekstra Bladet kunne i marts afsløre, at parret havde fundet sammen, så det er altså gået hurtigt med at udvide flokken fra to til tre.

Realitybabe scorer hit-sanger

Over for Ekstra Bladet bekræfter Ditte Lee den glædelige nyhed.

- Det er gået rigtig stærkt, måske lidt for stærkt. Vi havde ikke troet, det ville gå så stærkt, siger Ditte Lee, der blev kendt gennem sin deltagelse i 'Ex on the Beach'.

Hun fortæller, at graviditeten var planlagt, men hun havde ikke troet, det ville gå så nemt med at blive gravid.

- Jeg havde smidt mine p-piller, og så gik der to måneder. Jeg troede, der ville gå lidt længere tid, fordi jeg er 27 år og har taget p-piller længe. Jeg troede, der ville gå lang tid.

Mario og Ditte bekræftede forholdet over for Ekstra Bladet i marts. Foto: Privat

Hun var til nakkefoldsskanning i går, der heldigvis gik godt. Nu skal hun vænne sig til tanken om at blive mor.

- Jeg har det faktisk rigtig godt, jeg har villet være mor længe, så at det sker nu og så med Mario, det er dejligt. Han er en god mand og far allerede, så han har erfaring, griner hun og fortsætter:

- Min familie blev rigtig glade, rørte og begyndte at græde. Min mor har altid sagt; 'når jeg at blive mormor til dine børn'. Det gør hun.

Ditte Lee er i uge 13, og derfor kendes kønnet endnu ikke.